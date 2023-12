L'initiative « Wishing Well » de la Fondation Vantage apporte de la joie au Rumah Hope Children's Home en Malaisie





PETALING JAYA, Malaisie, le 14 déc. 2023 /CNW/ - En cette période des Fêtes, la Fondation Vantage illumine la vie de jeunes défavorisés au Rumah Hope Children's Home en Malaisie avec une initiative réconfortante conçue pour favoriser la sensibilité et l'inclusion pendant les Fêtes. La campagne « Wishing Well », menée par la Fondation Vantage, vise à faire en sorte que tous les membres de Rumah Hope vivent la joie du temps des Fêtes grâce à la réalisation de leurs voeux de Noël.

En cette période de réjouissances et d'échanges de cadeaux, il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de recevoir des cadeaux de sa famille. La Fondation Vantage reconnaît cette disparité et croit au pouvoir de la communauté, de la compassion et de la solidarité pour faire une différence dans la vie des moins fortunés.

La Fondation Vantage est un organisme sans but lucratif enregistré à Singapour dont la principale mission est de sensibiliser les gens aux désavantages invisibles. Ces défis souvent inaperçus, y compris la dépression, l'anxiété et la solitude, menacent la mobilité sociale.

« L'initiative Wishing Well non seulement fait sourire les enfants de Rumah Hope, mais elle favorise aussi la gentillesse au sein des collectivités, a déclaré Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage. Nous espérons que cela inspirera d'autres personnes à rendre les Fêtes plus inclusives pour tous. »

La Rumah Hope Children's Home est un refuge pour les enfants maltraités, négligés et défavorisés qui a vu le jour en 1994. Le foyer est enregistré auprès du Selangor Welfare Council en Malaisie.

« Ironiquement, Noël peut être une période d'anxiété sociale pour les enfants de notre foyer qui sont séparés de leur famille, a déclaré Amy D'Cruz, directrice de Rumah Hope Children's Home. Ils seront ravis de recevoir les cadeaux qu'ils ont personnellement désirés. Ces cadeaux donnés par des bénévoles bienveillants les aideront à renforcer leur estime de soi. »

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est un organisme de bienfaisance indépendant qui se consacre à la sensibilisation aux désavantages invisibles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.vantage.foundation .

