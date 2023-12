Les propriétaires-vendeurs rejoignent les acheteurs dans l'attente d'un marché plus favorable





OTTAWA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Selon les statistiques publiées aujourd'hui par L'Association canadienne de l'immobilier (ACI), les ventes résidentielles nationales ont peu changé d'un mois à l'autre en novembre 2023.

Faits saillants

En novembre, les ventes résidentielles nationales ont affiché un recul de 0,9 % d'un mois à l'autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont baissé de 0,9 % comparativement au même mois l'an dernier.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1,8 % d'un mois à l'autre.

L'Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a baissé de 1,1 % d'un mois à l'autre, mais affiche toujours une hausse de 0,6 % d'une année à l'autre.

En novembre, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 2 % d'une année à l'autre.

Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® ont légèrement fléchi de 0,9 % entre octobre et novembre 2023. Il s'agit de la plus faible baisse depuis juillet.

Le nombre réel de transactions (non désaisonnalisé) a baissé de 0,9 % par rapport à novembre 2022.

« Je ne m'attendrais pas à ce que le marché résidentiel de la revente fasse la une au cours des prochains mois, a déclaré Larry Cerqua, président de l'ACI. Et c'est tant mieux, car un marché qui semble se diriger vers l'équilibre suggère de plus en plus un ralentissement en douceur des activités. Si vous souhaitez obtenir des informations et des conseils sur l'achat ou la vente d'une propriété sur le marché actuel, ou si vous voulez commencer à vous préparer pour le printemps, contactez un courtier ou agent immobilier de votre région », a ajouté M. Cerqua.

« Alors qu'il était clair depuis le mois d'août que de nombreux acheteurs allaient probablement se retirer jusqu'au printemps prochain au moins, un nombre surprenant de propriétaires-vendeurs ont néanmoins choisi de tenter leur chance cet automne, a expliqué Shaun Cathcart, économiste principal de l'ACI. Comme ils n'ont pas reçu d'offres qu'ils étaient prêts à accepter, il semble que bon nombre d'entre eux aient maintenant décidé de se retrancher jusqu'à l'année prochaine. C'est probablement une bonne décision, car selon les prévisions récentes concernant les baisses de taux d'intérêt, le marché du printemps pourrait être un peu plus actif qu'on ne le pensait. »

En novembre, le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1,8 % d'un mois à l'autre, ce qui suit une baisse de 2,2 % enregistrée en octobre.

Puisque la baisse des nouvelles inscriptions a été plus marquée que la baisse des ventes, le ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s'est légèrement resserré pour s'établir à 49,8 % en novembre, comparativement à 49,4 % en octobre. Il s'agit de la première augmentation de cette mesure depuis avril. Notons que la moyenne à long terme du ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions est de 55,1 %.

On comptait 4,2 mois d'inventaire à l'échelle nationale à la fin de novembre 2023, soit une légère augmentation par rapport au résultat de 4,1 mois, enregistré à la fin d'octobre. Ainsi, cette mesure aussi semble se stabiliser, mais demeure presque un mois entier en dessous de sa moyenne à long terme, soit près de cinq mois.

En novembre 2023, l'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) global et composé a baissé de 1,1 % d'un mois à l'autre, ce qui témoigne d'un ralentissement des conditions du marché depuis la fin de l'été. Les prix évoluent souvent avec un léger décalage, donc il sera intéressant de voir si les baisses d'un mois à l'autre seront moins prononcées ou si elles cesseront de s'amplifier en décembre en réponse à la stabilisation entre l'offre et la demande.

Si la baisse des prix demeure une tendance principalement observée en Ontario, les prix des propriétés commencent également à fléchir dans la vallée du Fraser, à Winnipeg, et à Halifax. Ailleurs au Canada, les prix se maintiennent pour la plupart ou, dans certains cas (Alberta, Saskatchewan, Nouveau-

Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador), continuent de grimper. L'IPP MLS® global et composé a affiché une hausse de 0,6 % d'une année à l'autre.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en novembre 2023 s'est établi à 646 134 $, soit une hausse de 2 % comparativement au même mois l'an dernier.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l'échelle nationale le mois précédent.

L'ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d'une période, mais qu'il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu'il ne tient pas compte des différences de prix d'une région géographique à l'autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

À propos de L'Association canadienne de l'immobilier

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 72 chambres et associations immobilières.

