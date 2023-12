HPQ se positionne en tant que fournisseur stratégique nord-américain de matériaux SiOx spécifiquement conçus pour les anodes de batteries, en conformité avec la nouvelle réglementation américaine





MONTRÉAL, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. («?HPQ?» ou «?la Société?») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium, est stratégiquement positionné pour devenir un fournisseur essentiel de matériaux SiOx spécifiquement conçus pour les anodes de batteries, alors que les gouvernements américain et canadien mettent en place des politiques et des incitatifs financiers visant à stimuler activement la création d'écosystèmes locaux de fabrication de batteries."



HPQ intensifie ses efforts pour produire de matériaux SiOx spécifiquement conçus pour les anodes de batteries, un matériel qui nécessite du silicium de pureté 3N+ comme matière première. L'entreprise y parviendra en capitalisant sur ses technologies novatrices et celles de ses partenariats stratégiques pour répondre au besoin croissant de matériaux de haute qualité produit en Amérique pour les secteurs en plein essor des batteries et de l'énergie propre.

LA NÉCESSITÉ DE MATÉRIAUX SIOX CONÇUS POUR LES BATTERIE FABRIQUÉ LOCALEMENT

Les technologies des batteries et les industries de fabrication de véhicules électriques connaissent une croissance fulgurante, et HPQ comprend le rôle crucial que jouent les matériaux SiOx spécifiquement conçus pour les anodes de batteries dans ces industries.

À l'heure actuelle, l'industrie s'appuie sur près de 100 sources, toutes situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord, pour répondre à ses exigences en matière de matériaux SiOx spécifiquement conçus pour les anodes de batteries. Cette dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement étrangères compromet non seulement la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement, mais expose également l'Amérique du Nord aux caprices de la dynamique du marché mondial et des bouleversements géopolitiques.

Une telle dépendance augmente le risque de perturbations régional de la chaîne d'approvisionnement, la rendant de plus en plus vulnérable aux volatilité des marchés internationaux et aux paysages géopolitiques changeants.

« Comme indiqué avec notre récent MOU avec Ecellix (communiqué du 28 novembre 2023), nous nous engageons à déployer nos technologies en Amérique du Nord afin d'améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement de nos clients potentiels et ainsi réduire la dépendance à l'égard des sources étrangères, » a déclaré M. Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. et de NOVACIUM SAS. « Les récentes réglementations du gouvernement américain limitant le contenu non régional pour les crédits d'impôt pour véhicules électriques [1] valident encore davantage la solidité de notre approche. »

RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE DE MATÉRIAUX POUR BATTERIES

HPQ reconnaît que les matériaux SiOx conçus pour les anodes de batterie sont un élément clé de l'industrie des véhicules électriques et s'engage à devenir une source locale de ce matériel pour renforcer la sécurité énergétique et la position de l'Amérique du Nord dans les secteurs en pleine expansion des véhicules électriques et des énergies propres.

La société a l'intention d'utiliser ses propres technologies et celles de sa société associée, Novacium SAS, pour répondre à la demande croissante de matériaux d'anode de batterie à base de SiOx, visant à améliorer les performances des technologies de batterie.

« Au-delà de son importance stratégique, la volonté de HPQ de devenir un fournisseur local de SiOx spécifiquement conçus pour les anodes de batteries s'aligne parfaitement avec ses objectifs environnementaux plus larges », a ajouté M. TOURILLON. « Les matériaux d'anode de batterie à base de SiOx sont essentiels à la fabrication de batteries performantes et respectueuses de l'environnement, pierre angulaire de l'effort visant à réduire les émissions de carbone et à lutter contre le changement climatique. »

« En favorisant une chaîne d'approvisionnement de SiOx résiliente, HPQ contribue à l'innovation régionale, à la croissance économique et ouvre la voie à un avenir durable et respectueux de l'environnement pour l'industrie des véhicules électriques en Amérique du Nord et mondialement », a poursuivi M. Tourillon.

SOURCES DES RÉFÉRENCES

[1] Article de Bloomberg du 1 décembre 2023, "US Sets Limits on Chinese Content to Receive EV Tax Credits."



À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 coté à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis Canada Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les quatre (4) piliers et objectifs suivants :

Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis. Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis. Devenir un producteur de matériaux d'anodes à base de silicium de haute pureté (3N & 4N) de taille micrométrique avec l'aide de NOVACIUM SAS. Développement d'un procédé modulaire et compact pour la production sur demande d'hydrogène par hydrolyse du silicium et d'autres matériaux.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

