Électrification des transports - Le gouvernement du Québec prolonge la gratuité aux péages et sur des traversiers pour les véhicules électriques





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - L'électrification des transports est plus que jamais une priorité gouvernementale. Dans le but de poursuivre le soutien à la transition énergétique, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et l'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volet électrification), M. Mathieu Lemay, annoncent que la gratuité des passages des véhicules électriques aux péages des autoroutes 25 et 30 et sur des traversiers de la Société des traversiers du Québec est prolongée jusqu'au 1er avril 2027.

En plus de la poursuite de cet incitatif, le gouvernement du Québec maintient son offre de rabais de 7 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique (incluant les taxis et les motocyclettes), avec le programme Roulez vert. Ces mesures visent à ce que 2 millions de véhicules électriques circulent sur les routes du Québec en 2030, ce qui correspond à environ 35 % des véhicules automobiles légers.

Cela s'ajoute également à l'annonce de la Stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques, dans laquelle le gouvernement a investi plus de 514 M$. Cette stratégie vise notamment à favoriser l'achat d'un véhicule électrique, plutôt que d'un véhicule à essence, en rendant disponibles 6 700 bornes de recharge rapide publiques, et 110 000 bornes de recharge publiques de niveau 2 à travers le Québec. Par ailleurs, 600 000 places de stationnement additionnelles adaptées pour les véhicules électriques seront rendues disponibles dans les multilogements, dans toutes les régions du Québec.

Citations

« Avec le prolongement de la gratuité pour les véhicules électriques, notre gouvernement continue son travail pour électrifier notre économie et diminuer nos émissions de GES. On a tous un rôle à jouer dans la lutte aux changements climatiques, et on continuera de soutenir les citoyens qui font le choix d'acheter un véhicule électrique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le secteur des transports est responsable de 43 % des émissions de GES, d'où l'importance d'encourager l'achat de véhicules électriques. En 2035, 100 % des ventes de véhicules automobiles concerneront des véhicules électriques. L'annonce d'aujourd'hui est un geste concret pour favoriser la réduction des gaz à effet de serre. »

Mathieu Lemay, député de Masson et adjoint du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volet électrification)

Faits saillants

Autres actions gouvernementales en matière d'électrification : renforcement de la réglementation visant à augmenter le nombre de véhicules disponibles et la gamme de modèles offerts, soutien à l'innovation technologique favorisant le développement de produits liés aux véhicules électriques, déploiement rapide des infrastructures de recharge avec le Circuit électrique et les autres réseaux de bornes publiques, campagnes d'éducation et de sensibilisation, etc.

Pour bénéficier de la gratuité aux péages des autoroutes 25 et 30, les propriétaires d'un véhicule électrique admissible doivent s'adresser aux exploitants respectifs (Concession A25 ou Nouvelle Autoroute 30), afin de procéder à l'ouverture d'un compte client et d'obtenir le transpondeur requis. Les propriétaires d'un véhicule électrique déjà qualifié n'ont pas d'autres démarches à effectuer.

