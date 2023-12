Samyang Corporation obtient la certification écologique mondiale pour ses filets de pêche en plastique recyclé





- L'entreprise a obtenu la certification écologique de l'agence internationale de certification UL Solutions

- Elle réduit les émissions de carbone grâce à l'introduction d'un système d'analyse du cycle de vie (ACV) dans les filiales de l'industrie chimique

SÉOUL, Corée du Sud, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Samyang a obtenu une certification internationale pour les matériaux plastiques recyclés à partir de filets de pêche, et est à la pointe de la gestion écologique en établissant un système d'analyse du cycle de vie (ACV) pour la réduction des émissions de carbone.

Samyang Corporation, une filiale chimique et alimentaire du groupe Samyang (dont le PDG est Ho-sung Kang), a récemment annoncé que neuf types de son filet de pêche en plastique recyclé (nylon), « TRIECO 4D », avaient obtenu la certification mondiale pour le recyclage du plastique océanique, « ECV Ocean Plastic (2809-3) », de la part de l'agence internationale de test et de certification UL Solutions.

La certification ECV Ocean Plastic vérifie les propriétés du plastique recyclé à partir de déchets océaniques en confirmant sa teneur en minéraux, ses caractéristiques et la proportion de matériaux recyclés. Ce système de certification a été créé par UL Solutions pour éviter le « Greenwashing » (la promotion à tort d'un produit comme étant écologique) et suit le cycle complet d'un produit, en incluant la collecte et le transport des matières premières. La certification n'est possible qu'après avoir subi des inspections strictes de chaque processus sur place.

Les neuf produits certifiés TRIECO 4D de Samyang Corporation utilisent des filets de pêche jetés par les pêcheries côtières coréennes, qui sont de haute qualité en raison de leurs cycles de remplacement courts, surmontant les limites des propriétés affaiblies des plastiques recyclés grâce à la technologie de compoundage (mélange d'additifs pour améliorer les propriétés) de Samyang Corporation.

Actuellement, ils sont développés non seulement pour les pièces intérieures et extérieures des véhicules, mais aussi pour les composants structurels de ces derniers, car ils répondent aux normes de propriétés des matériaux exigées par plusieurs entreprises automobiles nationales et internationales.

Le PDG de Samyang Corporation, Ho-sung Kang, a déclaré qu'« avec cette certification ECV Ocean Plastic, l'utilisation de déchets marins par TRIECO 4D a été reconnue pour sa fiabilité et l'excellence de ses matériaux. » Il a ajouté qu'« alors que les utilisations de filets de pêche recyclés se développent, nous prévoyons de commercialiser ces matériaux dans des articles ménagers, des meubles et des accessoires de mode. »

Le groupe Samyang a récemment mis en place un système d'analyse du cycle de vie (ACV) dans ses filiales de l'industrie chimique telles que Samyang Corporation, Samyang Kasei et Samyang Innochem, lequel sera opérationnel en décembre.

Le système ACV calcule les émissions de carbone tout au long du processus, de l'extraction des matières premières à leur utilisation et à leur élimination, et évalue l'impact environnemental du produit. Avec l'introduction de réglementations internationales telles que le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) et l'évaluation du cycle de vie des véhicules automobiles de l'UE, la réduction des émissions de carbone grâce à l'ACV suscite un intérêt croissant dans le monde entier.

Le groupe Samyang, grâce à son nouveau système ACV, peut désormais surveiller les émissions de carbone de tous ses produits en production et prévoir les réductions d'émissions liées à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, tels que les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés nouvellement développés. Ses plans futurs prévoient la poursuite de la surveillance et de la réduction des émissions de carbone sur chaque site d'activité grâce au système ACV.

Site web de Samyang Corporation AM (Advanced Materials) BU (Business Unit)

https://samyangep.com/en/index

14 décembre 2023 à 03:30

