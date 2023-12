Entraves majeures au pont de l'Île-aux-Tourtes - De nouvelles mesures d'atténuation en vigueur dès le 14 décembre 2023





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de l'implantation de mesures d'atténuation additionnelles en réponse aux inconvénients liés aux entraves majeures requises au pont de l'Île-aux-Tourtes. Dès demain et jusqu'à la réouverture d'une troisième voie sur le pont, la distribution de titres de transport gratuit sur la ligne de train 11 Vaudreuil-Hudson sera élargie aux gares de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Baie-D'Urfé, alors que les passages sur l'ensemble des lignes d'autobus d'exo du secteur La Presqu'Île seront gratuits.

Distribution de titres gratuits en transport collectif

À compter du jeudi 14 décembre, des titres de transport collectif seront remis gratuitement aux gares de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Baie-D'Urfé de la ligne de train 11 Vaudreuil-Hudson. Les usagers se déplaçant à partir de ces gares recevront un titre de transport gratuit de deux passages « Tous modes ABC » afin d'effectuer l'aller et le retour par train, y compris les correspondances avec les réseaux d'autobus, de métro et du REM. Cette mesure était en place depuis le 11 décembre aux gares Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincourt et Île-Perrot.

Passages gratuits sur toutes les lignes d'autobus d'exo du secteur La Presqu'Île

À compter du jeudi 14 décembre, toutes les lignes d'autobus d'exo du secteur La Presqu'Île seront gratuites. Celles-ci s'ajoutent aux lignes 7, 10, 35, 40 et 91 d'exo, qui étaient gratuites depuis le 11 décembre dernier.

Passages gratuits sur deux lignes d'autobus de la STM

À compter du jeudi 14 décembre, les lignes d'autobus 212 et 411 de la STM seront gratuites. Celles-ci desservent les gares de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Baie-D'Urfé. Les usagers devront toutefois acquérir un titre valide s'ils désirent obtenir une correspondance avec le réseau du métro.

Autres mesures d'atténuation en place

Ces mesures d'atténuation s'ajoutent à celles qui sont déjà en place, soit :

Bonification du service de train sur la ligne 11 Vaudreuil-Hudson grâce à l'ajout des départs suivants : Train n o 12 : départ de la gare Hudson à 6 h 13; Train n o 16 : départ de Vaudreuil à 7 h 30; Train n o 21 : départ de la gare Lucien-L'Allier à 16 h 40, terminant à la gare Hudson;

Gratuité du péage sur l'autoroute 30;

Utilisation de l'accotement par les autobus permis sur l'autoroute 40 en direction ouest (vers Vaudreuil-Dorion ), entre la rue Frédéric-Back et le boulevard des Anciens-Combattants, permettant aux utilisateurs de transport collectif de contourner les zones de congestion;

), entre la rue Frédéric-Back et le boulevard des Anciens-Combattants, permettant aux utilisateurs de transport collectif de contourner les zones de congestion; Synchronisation des feux de circulation sur l'autoroute 20 et présence policière pour faciliter la circulation dans le secteur.

Faits saillants

Depuis le samedi 2 décembre 2023, une voie par direction est ouverte sur le pont de l'Île-aux-Tourtes en raison d'une dalle endommagée. Cette configuration devrait être en place pour une période de six à huit semaines.

Considérant les répercussions de cette nouvelle configuration sur les temps de déplacement des usagers de la route, le Ministère ne ménage aucun effort et met en place plusieurs mesures d'atténuation en collaboration avec ses partenaires. Lorsque cela est possible, il est recommandé aux travailleurs et aux employeurs de privilégier le télétravail et les déplacements en transport collectif. Les informations permettant de planifier ses déplacements se trouvent dans l'application Chrono. La distribution de titres de transport gratuit à sept gares de la ligne de train 11 Vaudreuil-Hudson est effectuée du lundi au vendredi, entre 5 h 30 et 20 h, selon l'horaire du train. Aucun titre ne sera remis les samedis et dimanches ni entre le vendredi 22 décembre 2023 à 20 h et le lundi 8 janvier 2024 à 5 h 30, mais la gratuité est maintenue aux gares concernées durant ces périodes.

Le pont de l'Île-aux-Tourtes sera fermé cette fin de semaine pour procéder à des interventions sur la portion endommagée de la dalle, dans le but de rouvrir une troisième voie le plus rapidement possible. Le lundi 18 décembre, une voie par direction sera disponible sur le pont.

13 décembre 2023 à 18:33

