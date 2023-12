Québec Nickel finalise les programmes d'exploration 2023 dans son projet nickel?cuivre?ÉGP de Ducros





Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7lB ; OTCQB : QNICF) ("QNI" ou la "Société") annonce l'achèvement de ses programmes d'exploration 2023 sur sa propriété Ducros, détenue à 100 %, située à 85 kilomètres au nord-est de Val-d'Or, au Québec.

Résumé des programmes de travail et des résultats 2023 :

Un forage de près de 18 000 mètres dans 50 sondages sur la propriété Ducros

Une étude métallurgique préliminaire des sulphides nickel?cuivre?ÉGP dans la zone Fortin Sill

Découverte de multiples importantes intrusions ultramafiques minéralisées en nickel?cobalt

De nombreuses nouvelles cibles de nickel?cuivre?ÉGP identifiées grâce à une étude de ciblage utilisant l'intelligence artificielle

Démarrage du projet de travail sur les études environnementales de base

David Patterson, président-directeur général de QNI, a déclaré : « Je tiens à féliciter et à remercier l'équipe en charge du projet Ducros pour avoir accompli autant de travail pendant l'année. Entre l'hiver inhabituellement clément en début d'année et la cessation du travail de deux mois pendant l'été en raison de feux de forêt sans précédent dans cette partie du Québec, cela n'a pas été facile de terminer nos programmes de travail cette année. Je suis convaincu que les résultats du travail considérable accompli ces deux dernières années ont posé le décor pour une poursuite du succès à Ducros. »

Forages d'exploration au diamant 2023

Le programme de forage 2023 a testé un large éventail de cibles nickel?cuivre?ÉGP potentielles dans l'ensemble de la propriété Ducros. Au total, 17 815 mètres ont été terminés dans 50 sondages dans de multiples zones cibles comme le complexe Sill ultramafique de Ducros (DUSC), la tendance Ducros Sill, la cible de la Zone Q, ainsi que la zone élargie de Fortin Sill. Il convient de remarquer que, comme précédemment annoncé, deux importantes intrusions ultramafiques minéralisées en nickel?cobalt ont été découvertes dans la tendance Ducros Sill et la cible de la Zone Q plus tôt cette année (Voir les communiqués de presse du 12 juillet 2023 et du 12 septembre 2023 pour de plus amples informations).

Les forages dans la zone Fortin Sill ont démarré en avril avec l'achèvement de quatre sondages peu profonds au niveau du principal affleurement de nickel?cuivre?ÉGP. Ces sondages de diamètre HQ ont fourni les matériaux nécessaires pour un programme d'essais métallurgiques préliminaires des sulphides de la zone Fortin Sill. Après la reprise des travaux consécutive aux interruptions de l'été 2023 motivées par les feux de forêt, les forages ont repris à Fortin Sill au mois d'août. Le programme a été conçu pour explorer d'autres sulphides nickel?cuivre?ÉGP à intervalles réguliers le long du strike de la principale zone minéralisée affleurante. Un total de huit sondages, pour une longueur de 5 883 mètres, ont été finalisés sur une distance d'environ 1,2 kilomètre le long du strike interprété de la zone Fortin Sill. Des levés géophysiques électromagnétiques de fond ont été effectués dans quatre des sondages les plus longs dans le but de localiser des conducteurs liés aux sulphides. Bien que ce nouveau forage ait rencontré des roches mafiques et ultramafiques intrusives jusqu'à 750 mètres de la zone Fortin Sill, aucune nouvelle minéralisation nickel?cuivre?ÉGP n'a été identifiée dans ce nouveau forage.

Étude métallurgique de la zone Fortin Sill

Comme abordé dans le communiqué de presse de la Société du 10 mai 2023, SGS Canada a été engagée pour réaliser une évaluation préliminaire de l'aptitude de la zone Fortin Sill à produire des concentrés de métaux critiques commercialisables. Un total de 150 kilogrammes de Ni-Cu-Co-ÉGP-Au minéralisés, issus d'une carotte de forage de diamètre HQ, ont été recueillis et livrés au laboratoire de SGS dans la ville de Québec à des fins d'étude. La portée du programme de travail inclut un essai de broyabilité de Bond avec un broyeur à boulets, des travaux de test de flottaison, des tests de séparation entre solides et liquides, ainsi que des analyses environnementales. À la date du présent communiqué de presse, le programme d'essais est terminé à environ 95 % et la remise des résultats et du rapport d'interprétation est prévue dans les prochaines semaines.

Projet de ciblage basé sur l'IA

En octobre 2023, QNI a publié les résultats d'une opération de ciblage de nickel?cuivre?ÉGP assistée par l'intelligence artificielle concernant l'ensemble de la propriété Ducros, qui a été effectuée par ALS GoldSpot Discoveries Ltd. (ALS GoldSpot). Les résultats de cette étude mettent en exergue l'identification de plus d'une dizaine de cibles nickel-sulphides, nouvelles et non testées, réparties sur l'ensemble de la propriété Ducros (voir le communiqué de presse du 3 octobre 2023 pour plus de détails, Figure 1). L'empreinte géologique et géophysique unique de la zone Fortin Sill avec dépôt de nickel?cuivre?ÉGP a été utilisée pour entraîner les algorithmes de ciblage basés sur l'IA SmartTARGETTM d'ALS GoldSpot.

En parallèle au projet de ciblage basé sur l'IA, ALS GoldSpot a effectué une réinterprétation litho-structurale de la propriété Ducros. On s'attend à ce que cette nouvelle interprétation géologique renforce grandement les efforts d'exploration de la Société à l'avenir, en permettant aux futurs programmes de travail de se concentrer sur les cibles nickel?cuivre?ÉGP les plus prometteuses au sein de la vaste propriété Ducros, d'une superficie supérieure à 15 000 hectares.

Études environnementales de base

En mars 2023, Québec Nickel a chargé la société Metric Environmental de Saint-Laurent, au Québec, d'effectuer une description de référence des caractéristiques hydrologiques et biologiques de la propriété Ducros et des terrains environnants appartenant à QNI. En collaboration avec son partenaire, T2 Environment de McMasterville, au Québec, les équipes techniques de BluMetric ont effectué deux visites sur place séparées pendant la campagne de terrain 2023 afin d'obtenir les échantillons et données nécessaires pour l'étude. Les résultats des travaux de cette première année font l'objet d'une synthèse dans un rapport final, qui devrait être remis au début de l'année prochaine et servira de base pour de futurs travaux de surveillance et études environnementales de base.

Autres travaux d'exploration

En plus des travaux résumés ci-dessus, la Société a terminé d'autres études durant l'année, qui ont permis d'acquérir une compréhension bien plus approfondie de la géologie de la propriété Ducros et ont conduit au développement de nouvelles cibles nickel?cuivre?ÉGP très prometteuses. Comme exemples de ces autres études, on peut citer la caractérisation pétrographique détaillée semi-automatisée de 33 échantillons de carottes de forage collectés lors des campagnes de forage d'exploration de 2022 et 2023. Effectués par la société IOS Services Géoscientifiques inc. (IOS) de la ville de Saguenay, au Québec, ces travaux se fondent sur les travaux de pétrographie d'IOS et utilisent la technologie micro-XRF, ils ont été finalisés par l'unité de recherche des gisements minéraux de l'Université de Colombie-Britannique en 2022.

En outre, pour donner suite aux résultats positifs d'un levé biogéochimique d'orientation de 2022 réalisé sur la quasi-totalité de la propriété Ducros, plus de 500 autres échantillons ont été collectés pendant la campagne de terrain 2023 dans la zone Fortin Sill. Les échantillons ont été collectés dans un réseau de lignes espacées de 50 mètres x 50 mètres, orientées nord-ouest sud-est, couvrant une zone d'environ 2,5 kilomètres de long par 750 mètres de large, et incluait l'affleurement de surface de la zone Fortin Sill et son extension latérale interprétée. Les résultats des analyses biogéochimiques de 2022 et 2023 ont été intégrés à l'exercice de ciblage assisté par l'IA, effectué par ALS GoldSpot. Des anomalies biogéochimiques distinctes, coïncidant avec la zone Fortin Sill, sont mises en valeur, ainsi que des anomalies supplémentaires le long de l'affleurement interprété de la Zone dans des aires qui doivent encore être vérifiées par forage.

À propos de Québec Nickel Corp.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux critiques (Ni-Cu-Co-ÉGP) au Québec, au Canada. La Société détient une participation de 100 % dans la propriété Ducros, consistant en 282 claims miniers contigus couvrant 15 293 hectares dans la partie est de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec, au Canada. De plus amples informations au sujet de Québec Nickel Corp sont disponibles sur le site www.quebecnickel.com.

Personne qualifiée

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., vice-président de l'exploration chez Québec Nickel Corp., et une Personne qualifiée ("PQ") selon les termes du Règlement 43-101, a examiné et approuvé le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse.

La CSE n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

MISES EN GARDE ET ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des énoncés qui peuvent être considérés comme des "énoncés prospectifs".

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

