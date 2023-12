Un partenariat entre les bénéficiaires de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs de l'Ontario et du Manitoba, les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance permettra à 43 communautés nordiques isolées d'offrir des services de banques alimentaires





WINNIPEG, MB, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La hausse des prix des aliments à l'échelle mondiale se fait sentir dans les communautés nordiques et isolées, d'autant plus que la sécurité alimentaire régionale est affectée par les coûts de transport élevés. Le gouvernement du Canada continue de travailler directement avec des partenaires autochtones et nordiques pour appuyer des solutions locales novatrices afin d'aider les personnes les plus vulnérables à avoir accès à des aliments sains dans les communautés nordiques et isolées.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a félicité les membres de Wiiche'iwaymagon, les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance, et Arctic Gateway, qui ont signé un protocole d'entente au cours d'une cérémonie traditionnelle et qui travailleront ensemble pour renforcer la sécurité alimentaire dans les communautés nordiques du Manitoba et de l'Ontario. Ce partenariat permettra de répondre aux besoins immédiats des résidents les plus vulnérables, en permettant aux banques alimentaires et aux organismes de bienfaisance de fournir gratuitement des articles essentiels aux communautés, tout en créant de nouveaux réseaux d'approvisionnement alimentaire d'urgence et à faibles coûts qui aideront à accroître la souveraineté alimentaire dans la région.

Le partenariat est appuyé par le programme de contribution de Nutrition Nord Canada (NNC). Les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance peuvent maintenant avoir accès à la contribution pour tous les aliments expédiés vers les communautés nordiques et isolées admissibles. Les membres de Wiiche'iwaymagon, qui comprennent les conseils tribaux représentant toutes les communautés nordiques isolées de l'Ontario et du Manitoba, sont également en mesure d'accéder à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et au financement de la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés de NNC pour l'infrastructure et l'équipement liés à l'alimentation, ainsi que pour les programmes alimentaires locaux, les clubs d'achat et les réseaux de distribution alimentaire.

À la suite de l'ajout des banques alimentaires au programme de contribution, de nouveaux partenariats entre le conseil tribal de la région d'Island Lake et Harvest Manitoba, et Kiikenomaga Kikenjigewen Employment & Training Services (KKETS), ont permis de livrer des aliments des banques alimentaires à neuf communautés isolées du nord du Manitoba et du nord de l'Ontario. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les partenariats entre les communautés nordiques isolées, les grandes banques alimentaires et les organismes de bienfaisance, qui constituent une étape importante vers le renforcement de la sécurité alimentaire dans le Nord.

« Je félicite les membres de Wiiche'iwaymagon, les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance, ainsi que Arctic Gateway, pour leur collaboration officielle visant à aider les personnes dans le besoin et à renforcer la souveraineté alimentaire dans les communautés nordiques du Manitoba et de l'Ontario. Notre gouvernement continuera de travailler avec les banques alimentaires et les organisations autochtones pour aider à élargir le réseau des banques alimentaires du Nord et à répondre aux besoins immédiats des membres les plus vulnérables des communautés nordiques. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Pendant des décennies, les gouvernements fédéral et provincial ont versé des milliards de dollars aux Premières Nations partout au Canada sans que la qualité de vie de la majorité des membres des Premières Nations vivant dans les réserves et hors réserve ne change. Selon la pyramide des besoins de Maslow, l'eau, l'air et la nourriture sont les besoins fondamentaux pour la survie humaine. Toute prestation de programme dans les Premières Nations ne sera pas couronnée de succès si l'on ne règle pas les problèmes d'insécurité alimentaire. Par conséquent, ce partenariat collectif par des achats conjoints entre les signataires de l'entente et les banques alimentaires régionales et nationales fournira des aliments de base supplémentaires qui permettront de tirer parti des achats en vrac. »

Dave Neegan

Directeur général, Kiikenomaga Kikenjigewen Employment & Training Services (KKETS)

Faits en bref

Nutrition Nord Canada aide les résidents des communautés nordiques isolées admissibles de la façon suivante : Contribution du programme Nutrition Nord Canada : Versement d'une contribution pour une liste d'aliments périssables et d'articles essentiels transportés par avion, ainsi que d'aliments non périssables et d'articles essentiels apportés par bateau saisonnier, par barge ou par route d'hiver. Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs : Augmentation de l'accès des résidants du Nord aux aliments traditionnels en appuyant la chasse, la récolte et le partage des aliments. Subvention pour les programmes alimentaires des communautés : Appui direct des activités de sécurité alimentaire communautaires culturellement appropriées. Initiatives d'éducation en matière de nutrition : Activités communautaires d'éducation en matière de nutrition et renforcement des activités existantes pour accroître l'accès à des aliments sains (dirigées par Services aux Autochtones Canada et l'Agence de la santé publique du Canada). Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire : Appui de la recherche dirigée par les Autochtones sur l'accès aux aliments et le coût de la vie dans le Nord.

aide les résidents des communautés nordiques isolées admissibles de la façon suivante : En août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé que les banques alimentaires et les organismes sans but lucratif au service des communautés du Nord admissibles peuvent avoir accès au programme de contribution de Nutrition Nord Canada (NNC). Ces organismes peuvent maintenant réclamer des contributions pour le transport et la distribution d'aliments aux résidents des communautés nordiques isolées, afin de répondre aux besoins immédiats des plus vulnérables.

Nutrition Nord Canada dessert actuellement 125 communautés éloignées dans les trois territoires et les régions nordiques de l' Alberta , de la Saskatchewan , du Manitoba , de l' Ontario , du Québec et de Terre-Neuve-et- Labrador .

dessert actuellement 125 communautés éloignées dans les trois territoires et les régions nordiques de l' , de la , du , de l' , du Québec et de Terre-Neuve-et- . Le protocole d'entente a été signé par les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance suivants : Banques alimentaires Canada, le Club des petits déjeuners du Canada, Deuxième Récolte, Harvest Manitoba, Feed Ontario et la Regional Food Distribution Association de Thunder Bay . Il a également été signé par l'Arctic Gateway Group.

. Il a également été signé par l'Arctic Gateway Group. Le partenariat appuiera plus de 100 communautés, dont 46 communautés isolées admissibles au programme Nutrition Nord Canada au Manitoba , en Ontario et au Nunavut .

, en et au . Il est essentiel d'appuyer le leadership autochtone et d'élaborer conjointement des solutions pour accroître la sécurité alimentaire des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans les communautés du Nord pour faire progresser le chemin de la réconciliation et l'autodétermination.

