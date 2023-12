AOP Health reçoit une autorisation de mise sur le marché pour le Landiolol au Canada





Fin novembre 2023, AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health), une société pharmaceutique autrichienne basée à Vienne, a reçu une autorisation de la part de l'autorité canadienne de la santé (Santé Canada) pour son bêta-bloquant cardiosélectif à action ultra-courte ciblant les récepteurs ?1, le Landiolol. Ce médicament est utilisé en soins intensifs pour traiter la fibrillation auriculaire, le flutter auriculaire (tachycardie supraventriculaire) et la tachycardie sinusale non compensatoire, syndrome dans lequel le rythme cardiaque s'accélère de manière aiguë sans cause identifiable. Grâce à cette autorisation, un certain nombre de patients en soins intensifs vont pouvoir avoir accès à une option thérapeutique supplémentaire. En outre, l'autorisation ouvre à AOP Health la porte du marché nord-américain.

Le Landiolol, qui est déjà autorisé dans l'UE, a été présenté à plusieurs reprises à la communauté médicale canadienne lors de congrès médicaux internationaux. Au Canada, le Landiolol ne sera disponible que dans les hôpitaux.

Martin Steinhart, PDG d'AOP Health, a déclaré : « L'approbation du Landiolol au Canada représente une grande réussite pour nous, car elle démontre que nous avons contribué à élargir les options thérapeutiques des patients en soins intensifs grâce à nos activités de recherche et de développement. »

Distributeur local

Le Landiolol sera lancé et distribué par l'intermédiaire d'un partenaire local, Trimedic Therapeutics Inc.

Csilla Repas, directrice de l'AOP Health Corporate Alliance, a confié : « En tant qu'acteur établi au sein du secteur canadien de la santé et en tant qu'expert dans le domaine de la médecine intensive, Trimedic Therapeutics Inc. possède le savoir-faire nécessaire pour accompagner avec succès notre entrée sur le marché. Nous sommes ravis d'avoir pu nous assurer des services d'un partenaire aussi solide que Trimedic Therapeutics Inc. pour cette tâche importante. »

À propos de la tachycardie supraventriculaire

La tachycardie supraventriculaire (y compris la fibrillation auriculaire et le flutter auriculaire) peut survenir chez les patients atteints ou non d'une maladie cardiaque. Ces troubles peuvent altérer la fonction cardiaque et donc entraîner des problèmes aigus du système cardiovasculaire, ce qui fait qu'ils nécessitent une attention médicale immédiate. Par rapport aux autres bêta-bloquants ?1-sélectifs, les bêta-bloquants à action ultra-courte d'AOP Health se caractérisent par un début d'action plus rapide et par une réduction rapide de la fréquence cardiaque, sans diminution significative de la pression artérielle. L'utilisation de ce bêta-bloquant administré par voie intraveineuse est limitée aux situations graves et aux urgences, et n'est pas destinée au traitement des arythmies cardiaques chroniques.

À propos d'AOP Health

Le Groupe AOP Health comprend plusieurs sociétés, dont AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, basée à Vienne, en Autriche (« AOP Health »). Le Groupe AOP Health est le pionnier européen des thérapies intégrées pour les maladies rares et les soins critiques. Au cours des 25 dernières années, le Groupe est devenu un fournisseur reconnu de solutions thérapeutiques intégrées, opérant depuis son siège à Vienne, ses filiales et bureaux répartis dans toute l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que par l'intermédiaire de partenaires dans le monde entier. La devise « Needs. Science. Trust. » (Besoins. Science. Confiance) du Groupe résume les fondements de la réussite de ce dernier : établir la confiance grâce à un niveau d'investissement continuellement élevé dans la recherche et le développement, et chercher de manière hautement cohérente et pragmatique à répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, en particulier ceux des patients, de leurs proches, ainsi que ceux des professionnels de santé qui les traitent.

