Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique annonceront du financement important pour protéger les populations de saumon





VANCOUVER, BC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, avec l'honorable Nathan Cullen, ministre de l'Intendance de l'eau, des terres, et des ressources de la Colombie-Britannique et ministre responsable des Pêches, feront une annonce concernant la seconde phase du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB).

Date : Le jeudi 14 décembre 2023 Heure : 11 h 00 HNP Lieu : Lieu historique national Gulf of Georgia Cannery

12138, avenue Fourth, Richmond, C.- B. V7E 3J1

Inscription : Les représentants des médias qui prévoient assister sont tenus de communiquer, avant l'événement, avec les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada, par courriel à [email protected].

13 décembre 2023 à 13:17

