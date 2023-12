Royal Joh. Enschedé annonce le lancement d'un nouveau billet de collection et d'une expérience de réalité augmentée en l'honneur de la légende du football Dennis Bergkamp





HAARLEM, Pays-Bas, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Royal Joh. Enschedé, une société du groupe Authentix et imprimeur de sécurité de renommée mondiale, en association avec The Global Note B.V., annonce le lancement du billet commémoratif Golden Bergkamp en l'honneur de la légende du football Dennis Bergkamp. Ce billet de collection célèbre le but légendaire marqué par Bergkamp au cours du match du quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine lors de la Coupe du Monde 1998.

Cette pièce de collection unique en forme de billet de banque à l'effigie dorée, proposée en édition limitée par The Global Notetm, affiche de nombreuses caractéristiques exceptionnelle ; il est en or 23 carats et arbore un microtexte sophistiqué. Le billet de collection a été conçu et imprimé par Royal Joh. Enschedé, Enschedé, imprimeur de monnaie de banque centrale depuis plus de 200 ans, est disponible sur www.theglobalnote.com . Pour les amateurs de football, une édition spéciale aux couleurs des équipes nationales néerlandaises est également disponible.

Bien qu'il n'ait pas cours légal, il affiche la plupart des caractéristiques de sécurité et des techniques d'impression utilisées pour les monnaies imprimées et offre une porte d'entrée vers l'univers privé de Dennis Bergkamp. Ce billet de collection propose également des fonctionnalités de réalité augmentée et un accès exclusif à la « Dennis Bergkamp Experience » via l'application mobile prévue à cet effet. Elle permet aux utilisateurs d'interagir directement avec leur smartphone et de vivre une expérience virtuelle et visuelle au cours de laquelle Dennis embarque les spectateurs dans une aventure personnelle où il partage ses expériences en tant que footballeur. Ce billet de collection en édition limitée est accompagné d'un jumeau numérique permettant à son propriétaire de le « battre » sous forme de monnaie dans leur portefeuille numérique via la plateforme Ciphers.me. En détenant la contrepartie numérique dans le métavers, les détenteurs du billet créent leurs collections et les échangent avec les autres.

« Le dévoilement de ce billet commémoratif exclusif témoigne de l'héritage durable de Bergkamp dans le monde du sport », a déclaré Rob Jansen, manager de Dennis Bergkamp.

Gelmer Leibbrandt, directeur général de Royal Joh. Enschede a déclaré : « Depuis plus de 200 ans, nous imprimons des billets de banque pour les banques centrales du monde entier. Cependant, avec le billet Dennis Bergkamp, nous sommes entrés dans un nouveau chapitre en alliant l'habileté physique requise pour l'impression de monnaie avec la technologie numérique de pointe pour le marché des collectionneurs et des passionnés de sports. Nous sommes extrêmement fiers de produire cet article de collection unique et rare. »

Pour en savoir plus sur Royal Joh. Enschedé, consultez : www.joh-enschede.nl

Pour en savoir plus sur The Global Note, consultez : www.theglobalnote.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2298963/RJE_logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2298965/Banknote_Image.jpg

