Des étudiants étrangers visitent China Eastern Airlines

SHANGHAI, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Près de 30 étudiants étrangers ont participé à une visite éducative au centre de recherche et développement de China Eastern Airlines le 8 décembre, où ils ont eu l'occasion de se rapprocher de la culture de l'aviation et découvrir son charme.

Originaires de sept pays différents, dont l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, les étudiants internationaux ont testé un simulateur de vol A350, ont appris les procédures d'entretien avec les agents de bord et ont enfilé des lunettes de réalité virtuelle pour une inspection virtuelle immersive de l'avion.

Grâce à cette activité, les élèves ont non seulement acquis des connaissances sur la structure et les fonctions des avions, mais ils ont également goûté au charme des services aéronautiques.

Ils ont exprimé leur enthousiasme pour cette visite éducative, déclarant qu'elle leur a permis de mieux comprendre l'industrie aéronautique et a éveillé leur intérêt pour une carrière dans l'aviation.

Au cours de l'activité, les élèves ont eu des échanges et des interactions étroites, partageant leurs sentiments et leurs histoires, ce qui leur a permis d'approfondir leur compréhension mutuelle et de se rapprocher. Ils ont noué des amitiés étroites et acquis des expériences précieuses.

Après avoir reçu des cadeaux commémoratifs de la part du personnel de China Eastern Airlines, les élèves ont conclu cette visite.

China Eastern Airlines a établi des liaisons directes vers 86 destinations internationales, couvrant 31 pays et régions du monde. Avec le soutien de l'alliance SkyTeam, le réseau de routes de China Eastern Airlines s'étend à 1 050 destinations dans 166 pays et régions, et la compagnie a établi plus de 100 bureaux à l'étranger.

