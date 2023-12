L'Europe est la région la moins onéreuse en matière de gestion d'entités en 2023





L'Europe conserve la première place en tant que région la moins chère pour les multinationales qui y opèrent des entités cette année, malgré une plus grande disparité à l'échelle mondiale, le mouvement de numérisation s'opérant à des vitesses différentes dans le monde.

Conformément aux données compilées par le leader de la gestion du portefeuille d'entités (EPM) Mercator® by Citco (Mercator) dans son rapport annuel Mercator Entity Management Report 2023, les coûts moyens mondiaux combinés des multinationales pour mener à bien les activités liées aux entités ont diminué de 4 % en 2023.

Un regain d'utilisation des outils numériques a entraîné une plus grande efficacité des coûts dans certaines régions, facilitant les processus de gestion des entités, tandis que la croissance du secteur du soutien juridique et du secrétariat d'entreprise a également joué un rôle, car une gamme de fournisseurs a contribué à réduire les coûts.

Pour la seconde année consécutive, l'Europe s'est classée comme la région la moins coûteuse pour les multinationales, grâce à la mise en oeuvre en cours de la directive européenne sur la numérisation et à un marché des services juridiques très compétitif.

Comparativement à l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) ainsi que l'Amérique latine (LATAM) sont les régions les plus coûteuses, de nombreuses juridictions de ces régions exigeant encore des signatures à l'encre humide et de multiples étapes pour la notarisation, la traduction et la légalisation de documents étrangers.

Les données ? provenant directement de la plateforme technologique EPM de Mercator, Entica®® ? révèlent également que l'Amérique du Nord (NA) est la région la plus rapide, bénéficiant de l'adoption généralisée des signatures électroniques et des dépôts électroniques, avec un temps moyen pour effectuer les tâches diminuant de 14 % en 2023.

Dans toutes les autres régions, on observe toutefois une augmentation ou aucun changement perceptible en termes de temps, l'écart d'efficacité se creusant entre les juridictions qui adoptent la numérisation et celles qui s'appuient encore sur les méthodes traditionnelles de légalisation, les dépôts physiques et les réunions en personne. Ce phénomène est particulièrement prononcé dans la région Asie-Pacifique (APAC), où les processus sont à la fois parmi les plus efficaces et les plus complexes pour les multinationales. Cette disparité se traduit par une augmentation de 48 % de la durée moyenne mondiale.

La Malaisie, classée par juridiction, apparaît comme l'endroit le plus favorable pour établir des entités en 2023 ? sur la base du coût global et du temps nécessaire à la gestion des entités ? suivie de Singapour et de l'Australie. En revanche, Taïwan, le Vietnam et la Norvège sont les moins bien classés.

Kariem Abdellatif, responsable de Mercator, commente :

« Globalement, nous continuons à voir la dynamique de digitalisation révolutionner la façon dont les multinationales gèrent et maintiennent leur portefeuille mondial d'entités et 2023 a vu davantage de juridictions à travers le monde adopter des outils numériques pour rationaliser les processus et accroître l'efficacité ».

« Toutefois, il apparaît de plus en plus clairement que le fossé se creuse entre les centres financiers mondiaux dotés de solutions rationalisées et axées sur la technologie ? tels que Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis ? et les juridictions qui s'appuient encore sur des processus traditionnels en personne. Dans ces juridictions, la complexité accrue crée non seulement des charges administratives pour les équipes internes, mais coûte également plus de temps et d'argent aux multinationales ».

« Il va de soi que l'objectif de ce rapport n'est pas de conseiller les entreprises multinationales sur le lieu d'implantation des entités ou des filiales ? cela est évidemment dicté par la nécessité ? mais de fixer des attentes et de fournir des prévisions sur le coût relatif et le temps nécessaire pour mener à bien les activités clés afin de maintenir les entités en conformité dans le monde entier. »

Pour consulter le rapport complet, veuillez vous rendre sur le site : https://mercator.net/mem-report-2023/

Le rapport Mercator Entity Management Report 2023 fait partie de la série sur la gestion du portefeuille d'entités de Mercator, qui fournit un aperçu direct du coût et du temps nécessaires à la gestion d'un portefeuille mondial d'entités, sur la base de données réelles.

? FIN ?

Notes aux rédacteurs :

Les statistiques qui constituent la base de ce rapport couvrent la période allant d'octobre 2022 à novembre 2023 et sont tirées directement de la plateforme technologique EPM propriétaire de Mercator® by Citco ? Entica® ? qui enregistre individuellement toutes les activités entreprises pour les clients.

Les données couvrent plus de 180 juridictions et 20 types différents de tâches de secrétariat d'entreprise. Les données représentent 3,41 trillions de dollars en capital de marché dans tous les principaux secteurs d'activité et ne concernent que les activités des sociétés multinationales.

A propos de Mercator® by Citco (Mercator)

Pionnier de la gestion de portefeuille d'entités (EPM), Mercator crée des partenariats durables avec ses clients afin de comprendre leurs besoins individuels et de leur offrir facilité, efficacité et visibilité par le biais d'une couche de supervision claire. La connaissance inégalée de Mercator en matière d'EPM et sa technologie propriétaire ? Entica®? font évoluer la façon dont les entreprises voient et gèrent leur portefeuille d'entités, les aidant à naviguer dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe.

En tant que membre du groupe de sociétés Citco (Citco), Mercator travaille en étroite collaboration avec notre équipe de services de gouvernance - un service centralisé sur mesure offrant des services de comptabilité BPO, de Common Reporting Standard, de mandats d'administrateur et de paie, entre autres. La transparence offerte par les données de Mercator, combinée à l'expertise proactive des Services de Gouvernance, permet à Citco de soutenir n'importe quelle société multinationale pour tous ses besoins en matière de gestion d'entités.

À propos du groupe de sociétés Citco (Citco)

Le groupe de sociétés Citco (Citco) est un réseau de sociétés indépendantes dans le monde entier. Ces sociétés sont des fournisseurs leaders de solutions de gestion d'actifs pour le secteur mondial des investissements alternatifs. Avec plus de 1,8 billion de dollars d'actifs sous administration et 9 800 employés déployés dans 36 pays, la culture unique d'innovation de Citco et ses solutions orientées client ont permis à la clientèle de Citco de trouver un partenaire de confiance depuis plus de quatre décennies.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 décembre 2023 à 11:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :