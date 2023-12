Grève du Front commun - Le personnel de tous les cégeps du Québec doit être entendu!





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Les porte-parole des organisations syndicales membres du Front commun représentant la quasi-totalité du personnel enseignant, de soutien et professionnel du réseau collégial public ainsi que des travailleuses et des travailleurs du réseau collégial se rassemblent ce matin devant les bureaux du ministère de l'Enseignement supérieur, à Montréal, afin de rappeler que le gouvernement doit appuyer sur la pédale d'accélération dans les négociations sectorielles les concernant.

Des attaques patronales injustifiées

Alors que les problèmes d'attraction et de rétention du personnel s'accentuent dans les cégeps, il est pour le moins renversant de constater que la partie patronale souhaite imposer des reculs aux tables de négociation du réseau collégial.

Alors que des solutions existent, il est urgent que la partie patronale s'engage à réellement négocier. « Nos membres sont déterminés à ne pas s'appauvrir et à obtenir des conditions de travail modernes qui reconnaissent la valeur de leurs compétences professionnelles. De son côté, la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) demeure tout aussi déterminée dans sa recherche de solutions et encourage la partie patronale à s'engager dans un blitz de négociations d'ici le congé des fêtes pour améliorer l'attractivité des emplois et, donc, la qualité des services professionnels offerts au collégial », affirme Matthieu St-Pierre-Poulin, vice-président de la FPPC-CSQ.

« En restreignant l'accès au congé sans solde et au programme de réduction volontaire du temps de travail, le gouvernement s'attaque aux rares avantages qu'il restait de travailler dans le réseau public. Cette négociation ne peut pas être celle des reculs ou du statu quo. Si l'on n'améliore pas les conditions de travail, les départs massifs de professionnelles et de professionnels vers d'autres secteurs vont se poursuivre. Il en va de la survie des cégeps comme service public essentiel », souligne Kathrin Peter, deuxième vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

Où est la ministre de l'Enseignement supérieur?

Ce matin, les travailleuses et les travailleurs du réseau collégial aimeraient bien mieux être au chaud, dans les cégeps, à offrir des services aux étudiantes et aux étudiants plutôt que d'être encore obligés de faire la grève et de se rassembler devant le ministère de l'Enseignement supérieur!

« Mais ce gouvernement ne nous donne pas d'autres choix. Notre négociation n'avance pas, malgré tout ce que les ministres du gouvernement Legault peuvent dire, à l'exception de la ministre responsable du réseau collégial, qu'on ne voit nulle part. À la veille du congé des fêtes, la partie patronale n'a toujours pas de mandats nous permettant d'avancer sur les demandes syndicales prioritaires : les assurances collectives, les congés rémunérés, les primes, les libérations syndicales, le télétravail et, enfin, le travail du personnel de soutien en cas de suspension des cours. Le Conseil du trésor doit donner les mandats nécessaires aux équipes de négociation pour négocier réellement avec nous, au plus vite. Pas demain, pas dans deux jours, maintenant! », enchaîne Riccardo Pavoni, président du Secteur soutien cégeps de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Encore une fois, le réseau collégial semble être complètement ignoré par le gouvernement Legault dans cette négociation pourtant cruciale pour les services publics.

« Le personnel de soutien collégial est complètement invisible présentement. Personne n'est là, au ministère, pour soulever les enjeux de notre réseau. La ministre Déry représente-t-elle vraiment l'enseignement supérieur à l'Assemblée nationale? Pourtant, on vit les mêmes choses que les autres réseaux. Malgré ça, on veut toujours nous imposer des reculs qui vont complètement à l'encontre de l'attraction et de la rétention du personnel. Après un an de discussion, il est plus que temps que la partie patronale ait les mandats en poche pour régler cette négociation. C'est assez! », s'insurge Valérie Fontaine, présidente de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ).

« Le gouvernement n'a pas de stratégies de négociation viables. Ces différents reculs et le refus obstiné depuis un an de parler des solutions syndicales ne peuvent plus durer. Mettons l'épaule à la roue et réglons pour le bien de tous les jeunes, qui méritent un système collégial efficace et florissant », ajoute Éric Gascon, président du Conseil provincial des collèges du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ).

Les enseignantes et les enseignants grandement préoccupés

À l'instar des réseaux scolaire et de la santé, plusieurs enjeux sectoriels se négocient actuellement aux tables de négociation du réseau collégial. En ce qui concerne la profession enseignante, « si les cégeps constituaient un des réseaux "gérés par les syndicats", comme l'a déclaré le premier ministre, nous n'aurions pas besoin de négocier. La réalité, c'est plutôt que, depuis 2010, le nombre de cadres a explosé, un phénomène rendu tangible par l'augmentation de 22 % de leur poids dans la masse salariale, alors que le poids des profs n'a crû que de 2 %. Afin de rétablir l'équilibre, il est grand temps que le gouvernement attribue de véritables mandats de négociation, car, en ce qui nous concerne, il s'avère clair qu'il n'y aura pas d'entente sans gains sectoriels significatifs », terminent Yves de Repentigny et Youri Blanchet, respectivement vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et président de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), organisations qui ont joint leurs forces dans le cadre de cette négociation au sein de l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC).

