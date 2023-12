La CSN s'inquiète de l'avenir de deux usines de papier du Saguenay





JONQUIÈRE, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La CSN s'inquiète de l'avenir de deux usines de papier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit celles de Kénogami et d'Alma.

«?On redoute que le nouveau propriétaire, Paper Excellence, puisse décider de vendre les barrages privés associés à ces deux usines, d'une puissance de 169 MW, pour obtenir des liquidités à court terme. Il pourrait aussi rationaliser sa production de papier journal?», affirme Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN). Ce dernier rappelle que le propriétaire des barrages est tenu d'investir et de maintenir en activité ses deux usines de la région en échange des droits hydrauliques qui permettent de les faire fonctionner. Ces obligations tomberaient lors de la vente.

«?Les usines de batteries ne doivent pas faire oublier l'industrie forestière qui demeure un rouage économique majeur de plusieurs communautés au Québec. La CSN demande au gouvernement du Québec d'assurer la pérennité des activités de ces deux usines du Saguenay qui emploient près de 500 travailleurs et travailleuses?», ajoute Caroline Senneville, présidente de la CSN.

«?Paper Excellence et le gouvernement du Québec doivent clarifier la situation pour que l'on sache quels sont les plans d'investissement ou de cession d'actifs du nouveau propriétaire dans une région associée à l'industrie forestière depuis de nombreuses décennies?», ajoutent Gilles Vaillancourt, président du Syndicat national des travailleurs et travailleuses des pâtes et papiers de Kénogami-CSN et Jean-Pierre Rivard, président du Syndicat national des travailleurs et travailleuses des pâtes et papiers d'Alma-CSN.

«?On craint l'impact sur l'ensemble de la région si rien ne force les investissements, surtout quand on sait que l'ancien propriétaire, Résolu, s'est toujours fait tirer l'oreille pour moderniser ses usines?», affirme Marie-Pier Ouellet, vice-présidente du Conseil central du Saguenay-Lac- Saint-Jean-CSN.

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle représente notamment les usines de Kénogami et d'Alma.

Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe quelque 160 syndicats de la région et représente 16?000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

