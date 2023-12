Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse annonceront la mise en oeuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe





HALIFAX, NS, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le 14 décembre, Lisa Hepfner, Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Jill Balser, ministre responsable du Conseil consultatif de la condition féminine de la Nouvelle-Écosse, annoncera la mise en place du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe en Nouvelle-Écosse.

Date : le 14 décembre 2023 Heure : 9 h 30 HNA Lieu : Mi'kmaw Native Friendship Centre

2021, rue Brunswick, Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3K 2Y5

Note aux médias : Les membres des médias qui veulent assister à cet événement doivent envoyer un courriel à [email protected] d'ici 8 h 30 (HAA) le 14 décembre 2023 afin de recevoir les informations relatives à l'inscription.

Une interprétation simultanée sera disponible pendant l'annonce en anglais et en français. Veuillez vous connecter au moins 10 minutes à l'avance pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques et pour permettre un démarrage rapide.

Femmes et Égalité des genres Canada :

13 décembre 2023 à 10:00

