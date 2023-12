Enamine et BioSolveIT s'engagent dans un partenariat exclusif





Les deux principaux experts de l'exploration à la demande d'espaces chimiques ultra-larges unissent leurs forces pour ouvrir une nouvelle ère dans la découverte de médicaments. Le principal fournisseur de produits chimiques pour la recherche Enamine et l'innovateur de logiciels BioSolveIT ont officiellement uni leurs forces pour créer la plateforme d'exploration d'espace chimique la plus complète au monde. Ce partenariat stratégique est destiné à remodeler le paysage de la recherche chimique, en offrant des avantages sans précédent aux chercheurs de médicaments du monde entier : plus de composés à choisir, aux prix les plus compétitifs, avec une rapidité de livraison et une fiabilité maximales. Cette nouvelle alliance exclusive est basée sur le concept REAL, qui a transformé et accéléré la recherche de nouvelles entités chimiques dans la lutte contre les maladies humaines, la protection des cultures et la santé animale, en donnant accès à des milliards de composés à la demande.

L'alliance entre BioSolveIT et Enamine va changer la donne dans la recherche de l'innovation au sein de l'industrie pharmaceutique. En s'appuyant sur leurs forces et leur expertise respectives, les deux entreprises sont prêtes à créer une synergie qui élargira considérablement les possibilités actuelles de découverte de nouvelles entités chimiques. Ce partenariat exclusif couvrira tous les aspects de l'exploration d'espaces chimiques, de l'accès à des portions de plus en plus grandes de l'espace chimique à la synthèse avec des taux de réussite et des délais de livraison sans précédent, en passant par des solutions logicielles innovantes pour l'exploration des ligands et des structures.

Les principaux avantages qui attendent les chercheurs du monde entier :

Une croissance exponentielle de la propriété intellectuelle : L'expertise combinée permettra de découvrir de nouvelles matières chimiques à un rythme sans précédent, offrant des billions de nouvelles possibilités pour la découverte et le développement de médicaments. Des espaces chimiques sur mesure : Les algorithmes uniques de BioSolveIT, associés à la vaste expertise d'Enamine en matière de chimie, permettront aux clients de se plonger beaucoup plus profondément dans les espaces chimiques, y compris les espaces sur mesure adaptés aux besoins des clients. Des économies massives tout au long du cycle DMTA : Découverte de nouvelles entités chimiques en quelques minutes sur des ordinateurs standards, recherche de composés jusqu'à 90 % moins chère et plus de 80 % de synthèses réussies, le tout dans un délai maximum de 3 à 4 semaines.

Le professeur Andrey Tolmachov, fondateur et directeur général d'Enamine , déclare : « Au cours des dernières années, BioSolveIT a porté le criblage virtuel à un tout autre niveau. Je suis très impressionné par ses algorithmes qui traitent des milliards de composés virtuels comme s'il n'y en avait que quelques centaines de milliers. Leurs techniques d'exploration de l'espace chimique et notre offre de fabrication à la demande sont en parfaite adéquation. » Andrey Tolmachov poursuit : « Les chercheurs peuvent sélectionner exactement les molécules qui les intéressent, et nous parvenons à les synthétiser et à les expédier dans le monde entier en un temps record. »

Christian Lemmen, directeur général de BioSolveIT, déclare : « Enamine est vraiment un fournisseur exceptionnel dans ce domaine. Quelle que soit la personne interrogée, Enamine est son premier choix pour l'approvisionnement en composés avec une fiabilité maximale et à une vitesse sans précédent. En ces temps difficiles, cela est encore plus admirable. » Christian Lemmen explique plus en détail : « Ensemble, nous venons à peine de commencer à redéfinir la découverte de médicaments par l'exploration de l'espace chimique. Nos connaissances partagées vont aider les chercheurs et, au bout du compte, les patients du monde entier. »

À propos de BioSolveIT GmbH

BioSolveIT est une société de services et d'informatique en chimie médicinale active au niveau mondial. Elle est réputée pour ses solutions logicielles de qualité supérieure pour l'estimation de l'affinité, la conception basée sur la structure, la conception basée sur les ligands, le criblage virtuel à haut débit, la conception de bibliothèques et l'analyse. Ses technologies de calcul rapides, visuelles et faciles à utiliser contribuent à l'innovation dans la recherche pharmaceutique et ont fait leurs preuves dans presque toutes les grandes entreprises pharmaceutiques, parmi lesquelles AstraZeneca, F. A. Hoffmann-LaRoche, BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, Novartis, Pfizer, Sanofi, et bien d'autres encore. La plateforme infiniSee de BioSolveIT est rapidement devenue une norme industrielle pour la navigation dans des espaces chimiques moléculaires de tailles inégalées. Le logiciel BioSolveIT est doté d'algorithmes primés. Bénéficiant d'interfaces utilisateur radicalement simples, les applications de l'entreprise s'adressent aussi bien aux chimistes médicinaux qu'aux experts en informatique.

Le siège de BioSolveIT se trouve à Sankt Augustin, en Allemagne. Les bureaux d'assistance et de vente sont situés à Boston (Massachusetts) et à San Diego (Californie), aux États-Unis. Les partenaires de distribution ont des bureaux au Japon, en Chine, en Corée du Sud et en Inde.

À propos d'Enamine Ltd.

Basée à Kiev, en Ukraine, Enamine est une organisation de recherche contractuelle de découverte intégrée à vocation scientifique qui offre des possibilités de partenariat uniques dans l'exploration de nouveaux espaces chimiques. La société combine l'accès à des composés de criblage (4 millions en stock) et blocs de construction (300 000 en stock) produits en interne avec une plateforme complète de services de découverte intégrés afin de faire progresser et d'accélérer les efforts en matière de découverte de médicaments. Enamine a développé la plus grande offre de composés fabriqués à la demande, qui comprend des billions de molécules Enamine REAL et plus d'un milliard de blocs de construction Enamine MADE. L'approche unique de l'entreprise, basée sur la connaissance, permet de fournir rapidement et à moindre coût de nouvelles entités à partir de l'espace chimique à la demande susmentionné.

13 décembre 2023 à 10:00

