Déclaration de la ministre Khera à l'occasion du 87e anniversaire de l'Aga Khan





Le gouvernement du Canada souligne l'anniversaire de Son Altesse l'Aga Khan

OTTAWA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons le 87e anniversaire de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV, le 49e imam et chef spirituel des musulmanes et musulmans chiites imamites ismaéliens.

Depuis plus de six décennies, l'Aga Khan défend sans relâche les droits des personnes les plus vulnérables. Guidé par des valeurs comme l'humanité, la compassion et la justice sociale, il s'efforce, par l'entremise du Réseau Aga Khan de développement, de réduire la pauvreté, d'améliorer les services d'éducation et les soins de santé et de faire progresser l'égalité des genres dans le monde entier.

L'Aga Khan a aussi consacré sa vie à promouvoir la paix et la compréhension au sein des diverses communautés culturelles et religieuses. Ces causes sont chères à la population canadienne, car la diversité est au coeur de notre identité. Cet engagement social soutenu de l'Aga Khan nous incite à poursuivre notre oeuvre pour que notre pays soit un lieu où toutes et tous, sans distinction d'origine ni égard aux croyances, peuvent se sentir en sécurité et s'épanouir. Il nous rappelle que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'offre mes meilleurs voeux à Son Altesse l'Aga Khan, ainsi qu'aux musulmanes et musulmans ismaéliens vivant au Canada et ailleurs dans le monde. Profitons de cette journée pour réaffirmer notre engagement envers l'inclusion, le dialogue et la solidarité, des valeurs qui sous-tendent les efforts de l'Aga Khan tout comme ceux déployés par la société canadienne.

Salgirah Khushiali Moubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

13 décembre 2023 à 09:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :