NORDA STELO ACQUIERT CWA ENGINEERS : UN PARTENARIAT CANADIEN POUR DEVENIR UN CHEF DE FILE MONDIAL EN INGÉNIERIE STRATÉGIQUE





La CDPQ participe à la transaction

QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La firme québécoise indépendante de génie-conseil Norda Stelo Inc. a franchi une étape importante de son parcours avec l'acquisition stratégique de CWA Engineers Inc. (CWA), une entreprise d'ingénierie basée à Vancouver. Cette démarche reflète une collaboration réfléchie entre l'expertise avant-gardiste de Norda Stelo et le leadership reconnu de CWA, réputée pour son succès dans la réalisation de projets d'envergure, l'ingénierie de projets sur site vierge (greenfield) ainsi que le développement et l'exécution de projets d'investissement.

Cette acquisition va bien au-delà d'une simple agrégation de forces; elle incarne une fusion de compétences complémentaires. L'équipe de direction chevronnée de CWA, connue pour son expertise en matière de gestion de projets, s'intégrera harmonieusement à celle de Norda Stelo, améliorant ainsi les capacités collectives des deux entreprises. Ancrée dans un engagement envers l'innovation et la durabilité, cette alliance est appelée à redéfinir l'excellence en matière d'ingénierie à l'échelle mondiale.

L'expertise bien établie de Norda Stelo en automatisation, en conception d'infrastructures portuaires et ferroviaires ainsi qu'en manutention de liquides et de gaz concorde parfaitement avec les connaissances approfondies de CWA dans le domaine de la manutention de matériaux en vrac. Cet alignement stratégique, soutenu par le solide cadre ESG de Norda Stelo, positionne l'entreprise comme une force incontournable dans le domaine de l'ingénierie, axée sur des secteurs ayant un haut potentiel de croissance sur les principaux marchés mondiaux.



Cette acquisition permettra d'exploiter les synergies entre les forces clés de Norda Stelo en matière d'ESG et de gestion d'actifs, en les harmonisant avec l'expérience bien établie de CWA en solutions d'ingénierie adaptées à diverses configurations de terminaux et de capacité opérationnelle. Ensemble, ils façonneront de manière collaborative une stratégie intégrée dans le domaine de la logistique du transport et de la manutention pour leurs clients, renforçant ainsi l'ensemble de leur chaîne de valeur, de l'extraction des ressources à la distribution à l'échelle nationale et mondiale.

« Grâce à la complémentarité de nos services, nous sommes en voie de devenir le leader mondial de la logistique intelligente du transport et de la manutention dans le secteur des ports et des terminaux ainsi que dans les industries minières, ferroviaires, des agrégats de construction et des produits du bois », a déclaré Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo. « Avec CWA, nous avons l'occasion d'améliorer notre offre de services pour les partenariats à long terme des deux entreprises et d'étendre notre portée grâce à des projets importants à l'échelle nationale et sur les marchés internationaux, en mettant l'accent sur les États-Unis et outre-mer. »

Les compétences combinées des deux entreprises en matière d'ingénierie spécialisée en capital bâti ainsi que de gestion et d'intégrité des actifs constituent une force de collaboration distinctive qui positionne Norda Stelo comme chef de file dans la résolution d'un large éventail de défis complexes et de besoins opérationnels. Norda Stelo a la particularité d'être la première société canadienne de génie-conseil de sa catégorie à obtenir la certification B Corp. Par ailleurs, avec STELAR, la plateforme de gestion des données d'actifs et de planification stratégique exclusive de Norda Stelo, cette acquisition renforce considérablement la capacité de l'entreprise à protéger et à optimiser les infrastructures et les actifs existants de ses clients.

« Notre nouvelle entité combinée est aussi complémentaire que révolutionnaire pour nos entreprises », a déclaré Raymond Chu, président de CWA. « Nous favorisons facilitons ensemble une transformation significative. Nous sommes en mesure de réaliser notre vision d'expansion sur de nouveaux marchés étrangers et d'assurer un héritage durable à la fois pour l'entreprise et pour son personnel, grâce à des opportunités de carrière passionnantes. Nous renforçons notre stratégie de croissance et notre vision pour consolider notre proposition de valeur. Notre objectif est non seulement d'élargir notre présence d'un océan à l'autre, mais également d'améliorer notre offre dans les secteurs minier et portuaire à l'échelle mondiale. »

Opérant sous le nom de Norda Stelo à la fin de la période de transition de six mois, l'acquisition intégrera plus de 100 ingénieurs, spécialistes, concepteurs et membres du personnel de soutien aux 750 employés actuels de Norda Stelo. Le PDG de CWA, Raymond Chu, assumera le rôle de vice-président pour l'Ouest du Canada et les États-Unis à partir des anciens bureaux de CWA à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce changement stratégique assure la continuité et prépare le terrain pour une croissance et un succès continus.

La CDPQ contribue à cette expansion

La CDPQ participe également à la transaction qui réunira Norda Stelo et CWA avec l'octroi d'un prêt de 12 M$.

« La CDPQ est fière d'appuyer l'expansion de cette entreprise québécoise et d'accompagner son entrée dans le marché de l'ingénierie de l'Ouest canadien », a indiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Ce premier investissement de la CDPQ dans Norda Stelo permettra de propulser les activités de l'entreprise au prochain stade de sa croissance. En plus de faire rayonner plus largement son expertise en génie industriel, cette transaction lui ouvrira les portes de l'international avec de nouveaux contrats dans diverses géographies. »

Cette transaction s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie Ambition ME de la CDPQ, qui vise à appuyer de moyennes entreprises à fort potentiel de développement afin de les propulser au prochain stade de leur croissance.

AEC Advisors (www.aecadvisors.com) a conseillé Norda Stelo dans cette transaction.

À propos de Norda Stelo

Fondée en 1963, Norda Stelo est une firme québécoise indépendante de génie-conseil reconnue depuis soixante ans pour son expertise dans la réalisation de projets intégrés d'infrastructures de transport routier, portuaire et ferroviaire ainsi que dans diverses industries, dont celles des mines et métaux, de l'énergie et de la fabrication et transformation. L'entreprise accompagne ses clients à chaque étape de leurs projets, en mettant l'accent sur son engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et de la création de valeur.

Norda Stelo est présente dans plus de 50 pays et est certifiée B Corp, ce qui témoigne de son engagement en faveur de la durabilité et du bien-être de nos communautés. Pour plus d'informations sur Norda Stelo et ses services, visitez le site www.norda.com.

À propos du groupe Innovations et Solutions de Norda Stelo

Le groupe Innovations et Solutions de Norda Stelo développe et fournit des solutions et des services innovants aux clients des infrastructures de transport routier, portuaire et ferroviaire ainsi qu'à divers secteurs, notamment les mines et les métaux, l'énergie, la fabrication et la transformation. Ces solutions comprennent la gestion d'actifs, les initiatives ESG, la décarbonisation et la plateforme technologique de gestion d'actifs STELAR. Pour plus d'informations sur la plateforme STELAR, visitez le site www.stelar.ai.

À propos de CWA Engineers

CWA Engineers Inc. (CWA) est une firme multidisciplinaire d'ingénierie et de gestion de projets qui fournit des services professionnels dans un large éventail d'industries, notamment les ports et les terminaux, l'exploitation minière et les minéraux, les matériaux de construction, les produits du bois, l'infrastructure maritime, l'énergie, la fiabilité des actifs et le secteur public, à des clients d'envergure dans le monde entier. Fondée en 1997, CWA emploie actuellement plus de 100 ingénieurs, spécialistes, concepteurs et membres personnel de soutien, et son siège social se situe à Vancouver, en Colombie-Britannique. En tant qu'entreprise de taille moyenne, CWA est mesure de répondre rapidement et efficacement aux besoins de ses clients dans le cadre d'un large éventail de projets. CWA offre une gamme diversifiée de services, notamment la planification, l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de la construction, la mise en service et le soutien continu à la maintenance et à l'exploitation, afin de mener à bien un projet tout au long de son cycle de vie, de la conception à l'achèvement et au-delà. CWA excelle notamment dans les projets en site vierge (greenfield), tirant parti de sa vaste expertise et de sa grande expérience pour relever des défis complexes en matière d'ingénierie. La qualité et la valeur du travail de CWA reflètent son engagement à :

construire des partenariats à long terme avec les clients et dépasser leurs attentes;

créer une culture d'entreprise axée sur l'innovation, l'excellence et l'amélioration continue;

développer son personnel avec une expertise dans les industries desservies;

améliorer la santé, la sécurité, l'environnement et les performances opérationnelles.

Son équipe de professionnels combine les plus hauts niveaux de connaissances techniques avec une expérience concrète sur le terrain pour fournir des solutions pratiques à des défis de toute taille. CWA est fière de ses conceptions rentables qui mettent l'accent sur la sécurité, la constructibilité, l'exploitation, la maintenance et la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site cwaengineers.com.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

SOURCE Norda Stelo

13 décembre 2023 à 09:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :