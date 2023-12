Le plus grand rassemblement de l'industrie à la COP28 établit des plans pour offrir un avenir net zéro





DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Après une journée de discussions actives lors du sommet Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World (en français, « Façonner l'avenir du transport maritime : pour un monde sans pollution ») le 10 décembre, un cap a été fixé pour mettre en oeuvre la stratégie net zéro de l'Organisation maritime internationale (OMI). L'initiative du secteur a rassemblé plus de 60 organisations pour discuter de solutions tangibles permettant d'atteindre les objectifs ambitieux de la neutralité carbone d'ici 2050.

Plus de 300 dirigeants de plus de 30 nationalités différentes, issus de l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique et maritime, se sont réunis pour travailler ensemble à l'élaboration d'une réglementation solide lors des négociations de l'OMI en mars 2024, à l'occasion de la conférence MEPC81. Le sommet s'est appuyé sur les discussions qui ont eu lieu tout au long de la COP28, afin de déterminer des solutions ambitieuses pour faire progresser les infrastructures, la disponibilité des carburants et le financement.

Emanuele Grimaldi, président de la Chambre internationale de la marine marchande, a ouvert le sommet en déclarant :

« La décarbonation dépasse le cadre d'un secteur ou d'un gouvernement, mais il est clair que le monde aura besoin du transport maritime pour atteindre nos objectifs climatiques. Nous savons qu'il y a toujours des annonces et du bruit lors des réunions de la COP, mais au-delà du strass et des paillettes, il y a des négociations et des discussions détaillées. C'est de cela qu'il s'agissait aujourd'hui. »

Melina Travlos, présidente de l'Union des armateurs grecs et présidente de Neptune Shipping Lines, a déclaré dans son discours d'ouverture :

« Aujourd'hui, à l'occasion de ce sommet, nous sommes appelés à relever les défis qui nous attendent et à saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Il s'agit d'une occasion unique, non seulement de façonner un avenir durable pour le transport maritime, mais aussi de jouer un rôle déterminant en aidant l'ensemble de l'économie mondiale à se rapprocher de l'objectif net zéro... La collaboration, la détermination et l'engagement de chacun d'entre nous sont la clé d'une décarbonation efficace à notre portée. »

Arsenio Dominguez, secrétaire général élu de l'Organisation maritime internationale, s'est lui aussi exprimé lors du sommet :

« Oui, nous avons la stratégie de l'OMI, c'était une grande réussite en juillet dernier. Mais la question est de savoir ce qui vient ensuite, ce que nous allons commencer à faire pour que cela devienne une réalité. À l'OMI, nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous réalisons déjà l'évaluation de l'impact sur la flotte et sur les États afin de fournir les informations nécessaires aux réunions du comité de protection du milieu marin, qui auront lieu l'année prochaine et qui conduiront aux mesures qui seront adoptées d'ici 2025, qui seront ensuite mises en oeuvre en 2027 et qui feront de ces objectifs stratégiques une réalité, qu'il s'agisse de mesures techniques ou économiques. »

Anders Hammer Strømman, auteur principal du 6e rapport d'évaluation sur les transports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a présenté un exposé instructif soulignant l'urgence de la question de la décarbonation. Il a conclu en ces termes :

« Il y a de l'espoir. Les options sont disponibles et il est temps d'agir. Dans le même temps, notre rapport de synthèse portant sur la majeure partie de cette année a lancé un avertissement. Le rythme et l'ampleur actuels de l'action climatique sont insuffisants pour lutter contre le changement climatique. Alors que vous façonnez l'avenir du transport maritime, n'oubliez pas que nos choix se répercuteront sur des centaines, voire des milliers d'années. »

Le sommet a été structuré de manière à ce que les délégués aient l'occasion de faire part de leur point de vue et de leur expérience, de mieux comprendre les défis et d'identifier comment faire face à la crise climatique. Cela a été fait dans le contexte de la stratégie révisée de l'OMI en matière de gaz à effet de serre, de la science climatique actualisée et des politiques de transition énergétique et industrielle de plus en plus dynamiques.

Le Capitaine Abdulkareem AlMessabi, président de l'Emirates Shipping Association, a déclaré lors de son allocution devant les délégués :

« Ce sont les organisations qui sont assises dans cette salle aujourd'hui qui détiennent la clé de l'avenir du transport maritime, et il est impératif que nous nous attaquions à ce problème sous tous les angles en innovant, en développant et en mettant à l'échelle la prochaine génération de carburants, de moteurs et de navires, ainsi que la capacité de transporter de nouveaux carburants tels que l'hydrogène et l'ammoniac. »

S'adressant aux délégués, S.E. Hessa Al Malek, conseillère du ministre pour les affaires de transport maritime, au Ministère de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis, a conclu :

« La stratégie 2023 de l'OMI témoigne de notre ambition commune de tracer la voie vers un avenir maritime plus vert et plus durable. Cette stratégie n'est pas un simple document, elle reflète notre détermination collective à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à orienter l'industrie vers une voie plus écologique. Si la stratégie 2023 de l'OMI sur les GES place la barre très haut, le moment est venu de transformer nos ambitions en actions concrètes. Aspirer au changement ne suffit plus. »

Le sommet faisait partie du programme de la présidence de la COP28 et était placé sous le patronage du ministère de l' Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis . L'événement était organisé par une coalition des principaux organismes de l'industrie maritime et coordonné par la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) , en partenariat avec l' Emirates Shipping Association .

