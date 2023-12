La Fondation Bulat Utemuratov célèbre une nouvelle année de succès en recevant un prestigieux prix de philanthropie





Bulat Utemuratov nommé Philanthrope de l'année 2023 par le Kazakhstan Growth Forum, en récompense de ses projets sociaux

L'accent continue d'être porté sur l'autisme, avec l'ouverture récente du 13 e centre Asyl Miras pour autistes à Semeï

Parmi les autres projets notables figurent l'ouverture d'une nouvelle école dans la ville de Kosshy, des projets d'ouverture pour deux autres écoles dans la région d' Almaty et la construction en cours du terminal de l'aéroport de Kyzylorda

Le programme d'aide humanitaire comprend des dons aux victimes du tremblement de terre en Turquie et aux familles des victimes de la catastrophe de la mine Kostenko au Kazakhstan .

ALMATY, Kazakhstan, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Bulat Utemuratov achève une nouvelle année de succès alors que le fondateur de l'organisation, Bulat Utemuratov, vient d'être nommé Philanthrope de l'année 2023 par le Kazakhstan Growth Forum.

Ce prix récompense les projets sociaux de la Fondation, qui a consacré 150 millions de dollars à des projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de la culture au Kazakhstan. Les résultats ont été dévoilés lors d'un événement caritatif à Almaty où des membres indépendants du conseil d'experts du Kazakhstan Growth Forum ont sélectionné les lauréats dans 13 catégories.

L'initiative clé de la Fondation Bulat Utemuratov a été son travail dans le domaine de l'autisme ; et plus récemment, la Fondation, avec l'aide de l'Akimat de la région d'Abaï, a ouvert son 13e centre Asyl Miras pour autistes à Semeï, au Kazakhstan.

Le nouveau centre emploiera 15 spécialistes et éduquera jusqu'à 300 enfants par an, avec des classes alignées sur les six programmes d'intervention intitulés « Autisme. Un monde pour tous ». Il offrira un soutien personnalisé à chaque enfant, chaque cycle de travail de trois mois étant basé sur les besoins spécifiques de l'enfant après le diagnostic. Sept salles de classe du centre sont entièrement équipées de mobilier, de matériel et d'outils pédagogiques.

Les centres « Asyl Miras » pour autistes de la Fondation fonctionnent depuis neuf ans et éduquent gratuitement 16 000 enfants dans tout le Kazakhstan. Ils adoptent des pratiques de pointe et s'associent à des experts reconnus, notamment le Kasari Lab de l'université de Californie, le Marcus Autism Center d'Atlanta et l'organisation internationale Autism Speaks.

Parmi les autres projets notables de la Fondation en 2023 figurent la construction et l'ouverture d'une nouvelle école dans la ville de Kosshy pour 3 000 élèves, ainsi que le début de la construction d'un centre communautaire de 8 500 mètres carrés. En 2024, la Fondation prévoit de commander deux autres écoles dans la région d'Almaty, dans les villes d'Iessik et de Shelek. La Fondation continue de soutenir la construction d'un nouveau terminal aéroportuaire à Kyzylorda, qui sera achevé au printemps 2024.

L'aide humanitaire est une autre de ses priorités, et en 2023, la Fondation a fait don de 5 millions de dollars aux victimes du tremblement de terre en Turquie, ainsi que d'un million de dollars pour soutenir les familles des victimes de la catastrophe de la mine Kostenko dans la région de Karaganda au Kazakhstan. La Fondation fournit également une assistance régulière aux Kazakhstanais touchés par des catastrophes naturelles dans le cadre de son programme de « Cartes de secours ».

Bulat Utemuratov soutient par ailleurs des projets culturels tels que la Fondation Batyrkhan Shukenov et la galerie d'art contemporain Kulanshi.

Almaz Sharman, président du conseil d'administration de la Fondation Bulat Utemuratov, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, la Fondation Bulat Utemuratov a eu un impact significatif dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, les soins de santé, l'éducation et les initiatives culturelles. Son engagement à soutenir les personnes autistes est particulièrement remarquable. L'aventure a commencé avec la création d'un premier centre pour autistes à Almaty, qui est depuis devenu un réseau performant. Les changements positifs dans la vie et les capacités sociales des enfants ont été une source d'inspiration et ont largement facilité leur intégration dans la société tout en les aidant à s'adapter aux défis. Ces initiatives soulignent l'engagement du Kazakhstan à promouvoir une société équitable et inclusive. »

13 décembre 2023 à 04:27

