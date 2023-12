Sofinnova Partners lance Biovelocita, la première stratégie d'investissement paneuropéenne dédiée à la création et l'accélération de startups de biotechnologie





Sofinnova Partners ("Sofinnova"), un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui le lancement de Biovelocita, une stratégie d'investissement exclusivement dédiée à la création et l'accélération de biotechs en Europe.

L'équipe entièrement dévolue à Biovelocita apportera aux startups un cadre solide qui associe management opérationnel, soutien financier et accès à l'infrastructure et au réseau Sofinnova. Cette stratégie s'appuie sur le track record reconnu de Sofinnova dans les secteurs de l'innovation santé et du développement durable. Elle s'inspire directement de BiovelocITA, le premier accélérateur de biotechs en Italie, cofondé par Gabriella Camboni, Silvano Spinelli et Sofinnova Partners en 2015, qui a largement contribué au développement de l'écosystème biotech italien.

Graziano Seghezzi, Managing Partner de Sofinnova Partners, déclare : « Avec Sofinnova Biovelocita, nous doublons notre soutien à la création et l'accélération d'entreprises innovantes dans les sciences de la vie. Nous avons réuni un groupe d'investisseurs et d'entrepreneurs, qui collaborent avec Sofinnova depuis plus de dix ans, certains depuis près de vingt ans. Avec cette équipe de premier plan, nous nous réjouissons de renforcer l'un des piliers stratégiques de Sofinnova, à savoir l'accélération ; un domaine qui se développe déjà rapidement sur le segment de l'instrumentation médicale grâce à notre accélérateur medtech, Sofinnova MD Start ».

Les principaux Partners de cette initiative sont :

Gabriella Camboni , Partner , qui a joué un rôle essentiel dans la conception de cette stratégie en tant que cofondatrice et PDG de BiovelocITA. Elle a également cofondé deux entreprises soutenues par Sofinnova : EOS (Ethical Oncology Science), dont elle a été Directrice générale jusqu'à son rachat par Clovis Oncology en 2013, et Novuspharma acquise par Cell Therapeutics, Inc. en 2003.

Graziano Seghezzi conclut : « Notre grande expérience nous a appris à quel point une collaboration étroite entre des équipes managériales expérimentées, des scientifiques de premier plan et un financement ciblé permettait d'ouvrir la voie aux champions de demain dans la biotech. Grâce à cette stratégie, nous nous allons catalyser l'innovation transformatrice en biotechnologie ».

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs.

Pour plus d'information : sofinnovapartners.com.

13 décembre 2023

