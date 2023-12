Le PDG d'HyperStrong participe à la COP28 et contribue activement aux objectifs de développement durable mondiaux





DUBAÏ, EAU, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Jianhui Zhang, cofondateur, président et PDG de Beijing HyperStrong Technology Co. (« HyperStrong » ou « la société »), a assisté à la récente Conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2023 (COP28 de la CCNUCC) à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). Il a présenté et participé à des discussions sur des sujets cruciaux tels que le développement durable, les solutions de transformation de l'énergie et les pratiques de la chaîne d'approvisionnement verte. HyperStrong, leader dans l'intégration de systèmes de stockage d'énergie (ESS) et la fourniture de services, a également signé une déclaration de vision collective pour le développement de communautés mondiales à zéro émission de carbone.

HyperStrong développe activement ses activités internationales afin de fournir des solutions de systèmes de stockage d'énergie à guichet unique aux partenaires de la chaîne écologique mondiale, et déploie actuellement des centres régionaux et des équipes locales en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Cette année, la société a participé aux principales expositions sur les énergies renouvelables en Allemagne, aux États-Unis et en Australie. Elle y a présenté ses produits phares et ses solutions de pointe, tout en concluant divers accords de coopération avec de nombreux partenaires et clients du secteur.

« Dans un avenir proche, l'application intégrée des produits de stockage d'énergie dans la consommation de nouvelles énergies, les transports, la construction, l'industrie, les zones rurales et d'autres domaines va continuer à se développer », a déclaré Jianhui Zhang. « Divers scénarios d'application tels que l'énergie intelligente, le transport intelligent, le stockage domestique, l'électrification intelligente et les centrales électriques virtuelles seront omniprésents. »

Le stockage des nouvelles énergies joue un rôle essentiel dans la construction d'un réseau électrique moderne, car il contribue de manière significative au soutien de l'alimentation électrique, à l'amélioration des capacités d'ajustement du système et à la sécurité globale de l'exploitation du réseau. Le passage de la dynamique traditionnelle source/charge à l'intégration source/réseau/charge/stockage marque un changement transformateur dans le système électrique, en accord avec les trois objectifs de développement primordiaux que sont la sécurité, les pratiques écologiques et l'efficacité.

En examinant la taille du marché mondial du stockage électrochimique de l'énergie, on constate une croissance rapide et soutenue. Les prévisions indiquent que la capacité de stockage de l'énergie augmentera de plus de 1 000 GWh dans le monde entre 2022 et 2030, la Chine et les États-Unis restant les principaux marchés. En ce qui concerne les tendances technologiques, le stade de développement à grande échelle de l'industrie du stockage de l'énergie nécessite une exploration de la numérisation, de l'intelligence, de la sécurité et d'un développement efficace et coordonné. La technologie des batteries à semi-conducteurs est reconnue comme une solution cruciale aux problèmes de sécurité, et HyperStrong déploie activement la technologie des batteries à sécurité intrinsèque de la prochaine génération. La batterie à semi-conducteur au lithium-phosphate de fer développée conjointement par HyperStrong pour le stockage de l'énergie est entrée avec succès dans la phase de production de masse et d'application dans des projets.

Les systèmes de stockage d'énergie intelligents sont confrontés à des défis en matière de gestion des données générées par les projets, d'identification rapide des risques de défaillance et de garantie de la sécurité du système. HyperStrong répond à ces préoccupations à travers le big data et l'intelligence artificielle, en établissant un modèle numérique pour le cycle de vie du produit. Cela facilite l'analyse multidimensionnelle de l'état, le diagnostic de santé, la localisation des défauts et les avertissements sur les risques de sécurité à long terme, garantissant la sécurité de la centrale électrique, l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la valeur de l'actif.

La fabrication intelligente est une priorité pour la qualité des produits de stockage de l'énergie, HyperStrong ayant pour but de construire plusieurs bases de fabrication intelligente à zéro émission de carbone. La mise en place d'un système de traçabilité du cycle de vie des produits et d'un nouveau modèle de fabrication numérique et intelligente favorise la livraison à grande échelle de produits de stockage d'énergie de haute qualité, garantissant ainsi le développement durable de l'industrie. Jusqu'à présent, HyperStrong a accumulé une expérience de plus de 10 GWh dans le déploiement du stockage de l'énergie.

Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. (« HyperStrong ») est un intégrateur de systèmes de stockage d'énergie et un prestataire de services de premier plan. Fondé en 2011, HyperStrong est devenu le plus grand intégrateur de systèmes de stockage d'énergie en Chine. Avec plus de 10 ans de R&D et d'expérience acquise à travers plus de 300 projets de systèmes de stockage d'énergie, HyperStrong offre un portefeuille complet de produits de systèmes de stockage d'énergie ainsi que des solutions complètes pour des clients allant de la production d'énergie thermique et renouvelable, aux utilisateurs commerciaux, industriels et résidentiels. Grâce à la construction de deux bases de fabrication intelligentes, deux centres de R&D, un laboratoire d'essai et un centre de marketing mondial, HyperStrong permet à ses clients du monde entier d'atteindre leurs objectifs en matière de transition énergétique et de neutralité carbone.

Pendant trois années consécutives (2020-2022), la China Energy Storage Alliance (CNESA) a classé HyperStrong comme le premier acteur de systèmes de stockage d'énergie par volume d'installation et/ou de livraison de systèmes de stockage d'énergie sur le marché chinois. Selon un récent rapport dévoilé par S&P Global, HyperStrong est classé parmi les 5 meilleurs intégrateurs ESS au monde en termes d'échelle de projet en juillet 2023.

