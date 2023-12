Le ministère de l'Industrie et des Ressources Minérales présente les détails de la troisième édition du Forum des minéraux du futur





RIYAD, Arabie Saoudite, 12 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, le ministère de l'Industrie et des Ressources Minérales (MIM) a annoncé les détails relatifs à la troisième édition du Forum des minéraux du futur (FMF), qui se tiendra à Riyad du 9au 11 janvier prochain au Centre international de conférences King Abdulaziz.



S'exprimant lors de la conférence, SE le vice-ministre des affaires minières, Khalid Al-Mudaifer, a indiqué qu'il attendait avec impatience les nouvelles réalisations de la table ronde ministérielle et du FMF 2024. Lors des éditions précédentes, les deux plateformes ont accueilli la participation de ministres et d'un groupe d'orateurs internationaux de premier plan présents pour aborder les problèmes et passer de la parole aux actes.

Le vice-ministre a évoqué le rôle unique du FMF en tant qu'hôte de la seule table ronde ministérielle de cette nature dans le secteur. Il a déclaré : « Nous avons réussi à faire de cette réunion une plateforme stratégique et influente dirigée par des gouvernements, offrant une voix à de nombreux pays et organisations officielles. »

Plus de 70 pays seront représentés par des ministres gouvernementaux et des hauts fonctionnaires lors de la table ronde ministérielle du 9 janvier prochain. Pour la première fois, une réunion des responsables des services géologiques se tiendra simultanément à la table ronde, ce qui permettra aux institutions d'aborder les principales questions relatives aux minéraux dans la super-région.

Faisant suite à cette table ronde, 250 intervenants majeurs participeront à 75 sessions s'étalant sur les deux jours que comptera le forum. Environ 90 % de ces intervenants sont des PDG de certaines des plus grandes entreprises du secteur.

« Nous avons créé le FMF pour soutenir la transition énergétique et permettre la création de chaînes de valeur minières responsables et résilientes dans la super-région Afrique, Asie occidentale et Asie centrale. La semaine dernière, nous avons participé à la COP et délivré un message simple : sans les minéraux, il ne peut y avoir de transition énergétique, » a ajouté Khalid Al-Mudaifer.

La conférence a souligné le rôle de leadership du Royaume dans l'approvisionnement du monde en énergie ainsi que son implication majeure actuelle pour soutenir le développement de chaînes de valeur résilientes dans le but fournir des solutions énergétiques propres. Le Royaume possède le potentiel pour devenir une plaque tournante d'ampleur internationale pour produire et traiter les minéraux verts. Cet engagement est soutenu par la Manara Minerals Company, qui investit dans des actifs miniers à l'échelle mondiale afin de contribuer à la flexibilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et d'accélérer le rythme de la transition énergétique.

Pour obtenir la liste complète des intervenants et en savoir plus sur le FMF 2024, veuillez consulter le site https://www.futuremineralsforum.com/conference-speakers/ .

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/029ac455-d922-4185-bdb6-7b83fa717128

12 décembre 2023 à 16:25

