Le nouveau rapport du CEPMB analyse les principales pressions sur les coûts qui ont une incidence sur les dépenses en médicaments d'ordonnance des régimes publics d'assurance-médicaments

OTTAWA, ON, le 12 déc. 2023 /CNW/ - La plus récente édition du rapport CompasRx, publié par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), montre que les 10 médicaments au coût le plus élevé remboursables par les régimes publics d'assurance-médicaments au Canada étaient tous des traitements pour les maladies rares dont le coût de traitement annuel dépassait 250 000 $.

CompasRx est un rapport annuel publié dans le cadre de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP). Il donne un aperçu des facteurs à l'origine des dépenses en médicaments d'ordonnance pour certains régimes publics d'assurance-médicaments au Canada. La plus récente édition est axée sur l'exercice 2021-2022, où l'utilisation accrue des médicaments à coût élevé demeure le principal facteur de croissance.

Les constatations faites dans ce rapport éclaireront les discussions sur les politiques au niveau provincial ou territorial et aideront les décideurs à prévoir l'évolution des pressions qui s'exercent sur les coûts et qui ont des répercussions sur les régimes publics d'assurances-médicaments, et à y réagir. L'étude tient compte de tous les régimes publics provinciaux d'assurance-médicaments (à l'exception de celui du Québec) ainsi que le régime du Yukon et le programme des services de santé non assurés. Ces régimes représentent environ le tiers des dépenses annuelles totales consacrées aux médicaments d'ordonnance au Canada.

Faits en bref

Les dépenses en médicaments d'ordonnance des régimes publics d'assurance-médicaments du SNIUMP ont augmenté de 6,8 % en 2021-2022, pour un total de dépenses annuelles de 13,2 milliards de dollars.

Au cours des cinq dernières années, les dépenses totales en médicaments d'ordonnance des régimes publics d'assurances-médicaments du Canada ont augmenté de 3,1 milliards de dollars, atteignant un taux de croissance annuel composé de 4,9 %.

ont augmenté de 3,1 milliards de dollars, atteignant un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. Les coûts des médicaments pour les régimes publics du SNIUMP ont connu une hausse de 8,4 % en 2021-2022, représentant 10,9 milliards de dollars sur les 13,2 milliards de dollars en dépenses totales des régimes publics d'assurances-médicaments, tandis que les coûts d'exécution d'ordonnance ont légèrement augmenté (0,1 % ou 1,7 million de dollars).

L'utilisation accrue de médicaments à coût élevé demeure l'inducteur ayant eu l'effet le plus marqué en 2021-2022, entraînant une poussée à la hausse de 8,1 % sur les coûts.

