Vanguard publie ses perspectives sur l'économie et les marchés en 2024

TORONTO, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Vanguard a publié aujourd'hui ses perspectives et analyses annuelles sur les marchés financiers et les économies à l'échelle mondiale. Le rapport de cette année présente aux investisseurs une feuille de route économique exhaustive et analyse la thèse de placement à long terme mise à jour de Vanguard. L'équipe mondiale d'économistes de Vanguard explore les grands thèmes qui dictent la trajectoire des marchés, y compris l'effet des taux d'intérêt « plus élevés sur une période prolongée », les changements apportés aux politiques monétaires, les valorisations des catégories d'actif et plus encore.

« Les taux d'intérêt élevés deviendront la nouvelle norme pour de nombreuses économies à l'échelle mondiale, a déclaré Joe Davis, économiste en chef mondial et chef mondial de l'Investment Strategy Group. Il existe un paradoxe puissant dans ce nouveau monde de taux plus élevés - alors que la volatilité à court terme des marchés financiers devrait rester forte, les investisseurs dont les actifs sont bien diversifiés et ayant un horizon à long terme devraient profiter d'un retour aux taux réels positifs. »

Les taux élevés constituent une bonne nouvelle pour les investisseurs

Pour les consommateurs et les entreprises, les taux d'intérêt élevés incitent à la prudence quant aux décisions d'emprunt, ils font augmenter le coût du capital et ils favorisent l'épargne. Pour les gouvernements, la situation sur le plan des taux d'intérêt imposera une réévaluation des perspectives budgétaires à court terme. La nouvelle réalité des déficits croissants et des taux d'intérêt élevés intensifiera les préoccupations à l'égard de la viabilité budgétaire. De plus, à moins d'un redressement spectaculaire de la productivité, la probabilité d'éviter une récession demeure faible.

À mesure que les banques centrales se sentiront plus confiantes quant à l'atteinte des cibles d'inflation, les réductions des taux directeurs dans la seconde moitié de 2024 deviendront plus probables. Toutefois, la recherche de Vanguard montre que le taux d'intérêt neutre - le taux auquel la politique monétaire n'est ni expansionniste ni restrictive - a augmenté, en raison principalement des facteurs démographiques, de la croissance de la productivité et de la hausse des déficits budgétaires structurels. Les taux directeurs devraient donc demeurer à des niveaux élevés par rapport aux périodes qui ont suivi la crise financière mondiale et la pandémie de COVID-19.

Selon les chercheurs de Vanguard, les taux d'intérêt élevés constituent une bonne nouvelle, malgré la hausse prévue de la volatilité pendant que le marché s'ajuste à cette nouvelle norme. Pour l'investisseur dont l'actif est bien diversifié et ayant un horizon à long terme, les taux d'intérêt élevés créent un terreau fertile pour les rendements ajustés au risque.

Le principe 60/40 demeure de mise

Les perspectives mondiales de Vanguard sont conçues pour guider les investisseurs dans le maintien d'une perspective à long terme et prônent la diversification du portefeuille. Malgré les critiques mal avisées de sceptiques, les arguments en faveur d'un portefeuille équilibré sont solides. Les investisseurs ayant un horizon à long terme et des portefeuilles 60/40 ont constaté une hausse spectaculaire de la probabilité de dégager un rendement nominal de 7 %. La situation est en partie attribuable aux taux d'intérêt élevés, qui ont donné lieu à une hausse substantielle des prévisions de rendement des obligations. Pour les actions, toutefois, les taux d'intérêt élevés font baisser les prix des actifs sur les marchés mondiaux tout en compressant les marges bénéficiaires, car il devient plus coûteux pour les sociétés d'émettre et de refinancer de la dette.

« Cette hausse des taux d'intérêt constitue le meilleur changement économique et financier en 20 ans pour les investisseurs à long terme, conclut M. Davis. Nous croyons qu'il s'agit d'une tendance à long terme qui ne durera pas seulement des mois, mais bien des années. »

Prévisions mises à jour de Vanguard relativement aux rendements annualisés sur 10 ans :

Obligations mondiales : 4,7 % à 5,7 %

Obligations canadiennes : 4,3 % à 5,3 %

Obligations américaines : 4,8 % à 5,8 %

Actions mondiales (pays développés) : 7,0 % à 9,0 %

Actions mondiales (pays émergents) : 6,6 % à 8,6 %

Actions canadiennes : 5,3 % à 7,3 %

Actions américaines : 4,2 % à 6,2 %

