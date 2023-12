Invitation aux médias - Gestion de la surpopulation de cerfs de Virginie : la Ville de Longueuil présentera son plan d'intervention





LONGUEUIL, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la Ville de Longueuil fera le point sur les prochaines étapes à franchir et présentera le plan d'intervention afin de mener à bien l'opération de chasse contrôlée de cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand. S'inscrivant dans le cadre de la gestion de la surpopulation de cervidés, cette intervention représente une étape essentielle dans la restauration de l'équilibre écologique de ce parc-nature longueuillois.

POSSIBILITÉ D'ENTREVUES ET DE PHOTOS SUR PLACE

QUOI : Conférence de presse - prochaines étapes dossier des cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand QUAND : Mercredi 13 décembre 2023 OÙ : 08 h 30 09 h 00 09 h 25 10 h 00 Accueil des médias Conférence de presse Période de questions Fin de la conférence dans la salle du conseil, à l'Hôtel de ville de Longueuil, 4250, chemin de la Savane Stationnement gratuit disponible sur le site QUI : Les intervenants suivants prendront la parole pour présenter le plan d'intervention : Catherine Fournier, mairesse ;

Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du district du Parc-Michel-Chartrand ;

Louis-Pascal Cyr, directeur - Conseil stratégique et porte-parole ;

Gino Iannone, inspecteur, Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

