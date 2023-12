PUMA réunit deux génies : Magnus Carlsen et Pep Guardiola





L'entreprise sportive mondiale PUMA, en collaboration avec le Manchester City Football Club et Chess.com, lance une conversation exclusive entre deux génies : Pep Guardiola, du monde du football, et Magnus Carlsen, du monde des échecs. Ces ambassadeurs de PUMA ont évoqué des moments inoubliables de leur carrière, élaboré des stratégies et des tactiques dans les deux sports et partagé quelques conseils et astuces avec les fans.

« J'aime le football depuis que je suis tout petit. J'y jouais tous les jours. Je ne rentrais pas de l'école, je restais à l'école pour jouer au football. Puis je rentrais à la maison pour jouer aux échecs. Il s'est avéré que j'étais meilleur aux échecs, alors j'ai continué », déclare Magnus Carlsen, quintuple champion du monde d'échecs.

Pep et Magnus ont analysé des objectifs et des mouvements spécifiques, soulignant l'importance de la patience, de la stratégie et de l'adaptation aux actions de l'adversaire. Pep Guardiola souligne l'importance de contrôler le milieu, tant au football qu'aux échecs, tandis que Carlsen établit des similitudes entre l'attaque d'un côté et la création d'avantages. Ils discutent également du rôle de l'instinct et de l'imprévisibilité dans la réussite.

La conversation aborde les aspects mentaux des situations sous haute pression, en insistant sur la nécessité de faire preuve de calme et d'adaptabilité. Tous deux partagent leur expérience dans leur domaine respectif, illustrant la pensée stratégique et la maîtrise requises dans le football et les échecs. « Je pense que la façon dont il faut éliminer les défenseurs avec l'attaque dépend du mouvement de l'adversaire. Il faut être attentif à ce que fait l'adversaire dans chacun de ses mouvements et réagir en conséquence. Magnus a deux heures pour effectuer le mouvement suivant. Nous avons une seconde pour réagir ou prendre une décision », explique Pep.

La conversation se termine par des réflexions sur les matchs de longue durée, Magnus Carlsen se souvenant d'une partie d'échecs de 7,5 heures et Pep Guardiola exprimant son admiration pour un tel dévouement et une telle concentration.

Regardez l'intégralité de l'interview sur la chaîne YouTube de PUMA : https://youtu.be/5gLm9KSf_RQ. Elle est également disponible sur la chaîne YouTube de Man City.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d'intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

LE CLUB DE FOOTBALL MANCHESTER CITY

Le Manchester City FC a été fondé en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton et est devenu officiellement le Manchester City FC en 1894. Situé sur le vaste Etihad Campus, le club comprend l'Etihad Stadium (53 500 places), le Joie Stadium (7 000 places) et la City Football Academy, un centre de performance, d'entraînement et de développement des jeunes à la pointe de la technologie, qui accueille les équipes masculines, féminines et académiques du club.

Classé comme marque de club de football la plus valorisée au monde par Brand Finance, le Manchester City FC est en train de développer une expérience pour les fans de premier ordre et de devenir une destination de divertissement et de loisir tout au long de l'année à l'Etihad Campus. Le club s'engage à fonctionner de manière durable et socialement responsable et veille à ce que l'égalité, la diversité et l'inclusion soient intégrées dans ses processus de prise de décision, sa culture et ses pratiques.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mancity.com.

CHESS.COM

Fondée en 2005, Chess.com est la première plateforme mondiale de jeux d'échecs en ligne, se consacrant au développement du jeu d'échecs et aidant les joueurs d'échecs du monde entier à l'apprécier. Chess.com est le principal fournisseur de jeux d'échecs et d'autres services liés aux échecs, notamment un forum et un réseau social dynamiques, un flux d'actualités, une académie d'échecs, une plateforme d'entraînement, des tactiques et des puzzles, des tournois en direct, un site Web distinct pour les enfants (http://chesskid.com) et ChessTV. En juin 2023, Chess.com a été désigné comme l'une des 100 entreprises les plus influentes par TIME. En octobre 2023, le nombre de membres de Chess.com a dépassé les 150 millions dans le monde.

12 décembre 2023 à 07:55

