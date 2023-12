INVITATION AUX MÉDIAS - Fenêtre sur le marché immobilier





L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec présente son bilan 2023 du secteur de l'immobilier et dévoile ses prédictions 2024

MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) invite les représentants des médias à participer à l'événement Fenêtre sur le marché immobilier?; le rendez-vous annuel lors duquel l'APCIQ réunira des experts de différents domaines pour présenter le bilan 2023 du marché immobilier et dévoiler ses prédictions attendues pour 2024.

Quand : 14 décembre de 8 h à 12 h 30

Quoi : C'est l'événement incontournable pour tout savoir sur l'actualité socio-économique du marché immobilier québécois après une année de montagnes russes. Les grands enjeux ayant marqué 2023 y seront abordés : inflation, hausse des taux d'intérêt, mise en chantier de nouveaux logements, intentions d'achat et de vente, résilience du marché québécois, etc. Ce bilan est d'autant plus pertinent dans un contexte où l'inflation et la hausse des taux d'intérêt exercent de grandes pressions sur le marché immobilier.

Également au programme de la journée : les prédictions 2024 relatives au marché, les perspectives économiques et financières, de même que les impacts à prévoir lors de la prochaine année.

Les conférenciers

Matthieu Arseneau, Chef économiste adjoint pour la Banque Nationale, abordera les mesures prises par les banques centrales pour juguler l'inflation ainsi que les conséquences qu'auront ces actions sur l'économie et sur le secteur immobilier.

Francis Cortellino, Économiste pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), présentera l'évolution des mises en chantier de nouveaux chantiers au Québec et au Canada, en mettant en avant les tendances régionales spécifiques.

Christian Bourque, Vice-président exécutif et associé principal chez Léger, présentera les résultats d'un sondage sur les intentions des Québécoises et Québécois en matière de transactions immobilières au cours des prochaines années, ainsi que leur point de vue sur le marché immobilier.

Charles Brant, Directeur de l'analyse de marché, et Stéphanie Lapierre, Économiste principale de l'APCIQ, présenteront les principales conclusions de 2023, en se concentrant sur l'inflation et la hausse des taux directeurs, marquant une étape cruciale pour le marché immobilier. Leurs prévisions pour l'activité et les prix en 2024 seront également partagées.

Pour participer à l'événement

Afin de réserver votre place, nous vous invitons à nous contacter directement via l'adresse courriel suivante en nous fournissant nom, média représenté et adresse courriel au : [email protected].

À noter que des entrevues avec les différents intervenants disponibles pourront être organisées lors de la journée de l'événement.

Pour en savoir plus, consultez la page média en cliquant ici.

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14?000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L'APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l'accès à la propriété. L'Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l'immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l'échange d'information.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site immobilier le plus consulté au Québec.

SOURCE Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

12 décembre 2023 à 07:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :