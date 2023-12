Avis aux médias - Troisième séquence de grève du personnel des cégeps - À la veille des fêtes, le personnel de tous les cégeps du Québec presse le gouvernement de négocier pour de réelles améliorations de conditions de travail





MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que les porte-paroles des organisations syndicales du Front commun en grève - qui représentent la quasi-totalité du personnel des cégeps - tiendront un point de presse devant le ministère de l'Enseignement supérieur à Montréal, le mercredi 13 décembre 2023, à compter de 10 h.

À la veille du congé des fêtes et plus d'un an après le début des négociations pour le renouvellement des conventions collectives, les travailleuses et les travailleurs des cégeps demandent au gouvernement d'accélérer la cadence de la négociation pour en arriver à une entente permettant d'améliorer concrètement leurs conditions de travail.

Les personnes suivantes prendront la parole :

Pour le personnel professionnel :

Matthieu St-Pierre Poulin , vice-président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

, vice-président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) Kathrin Peter , deuxième vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Pour le personnel de soutien :

Riccardo Pavoni , président du Secteur soutien cégeps de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

, président du Secteur soutien cégeps de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) Valérie Fontaine, présidente de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ)

Éric Gascon, du comité de négociation sectorielle du personnel de soutien du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ)

Pour l'Alliance des professeures et des professeurs de cégep (ASPPC) :

Yves de Repentigny et Youri Blanchet , respectivement vice-président responsable du regroupement cégep de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et président de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ)

Les porte-paroles seront disponibles pour entrevue, sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE DATE : Mercredi 13 décembre 2023 HEURE : 10 h LIEU : Ministère de l'Enseignement supérieur

600, rue Fullum

Montréal, Québec, H2K 4L1

À propos

Regroupés en Front commun, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), la Fédération des professionnèles (FP-CSN) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) représentent la quasi-totalité du personnel des cégeps du Québec.

12 décembre 2023

