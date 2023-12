Rétrospective 2023 en matière d'habitation : l'APCHQ donne une note décevante de C





MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - À l'heure des bilans, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoile son bulletin de notes annuel, qui fait un état de situation sur les mesures prises au cours de l'année en matière d'habitation.

Une note globale décevante de C

L'Association attribue une note moyenne de C, signifiant ainsi un manque d'efforts important en habitation, un domaine pourtant crucial pour les Québécoises et les Québécois.

« Malgré une prise de conscience collective, les mesures actuelles ne répondent pas aux enjeux. L'habitation demeure sous-évaluée en tant que bien essentiel et moteur de développement au Québec. De plus, l'accès à la propriété n'est pas priorisé par les gouvernements. Pourtant cela permet à des foyers d'atteindre une plus grande autonomie financière, tout en générant de la richesse au bénéfice de l'ensemble de la société », souligne avec inquiétude Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Les recommandations pour 2024 : l'APCHQ s'attend à des gestes forts

En prévision des budgets provincial et fédéral 2024, l'APCHQ énonce clairement ses recommandations pour remédier à la crise actuelle :

L'APCHQ demande de prioriser l'accès à la propriété, avec un appel pressant aux gouvernements pour instaurer des mesures incitatives destinées aux familles et aux jeunes adultes qui souhaitent devenir propriétaires.





L'APCHQ souhaite l'exemption de la taxe de vente du Québec (TVQ) sur les habitations locatives neuves, s'alignant ainsi sur les autres provinces canadiennes, comme cela a été le cas pour la TPS au niveau fédéral.





L'APCHQ appelle à éliminer les entraves réglementaires et financières afin de répondre efficacement aux besoins relatifs au manque de logements.

L'APCHQ maintiendra son engagement en 2024 en tant qu'acteur clé pour trouver des solutions à la crise de l'habitation. En étroite collaboration avec les gouvernements et toutes les parties impliquées, l'association travaillera à atténuer cette crise de manière efficace et durable.

