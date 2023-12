/R E P R I S E -- INVITATION AUX JOURNALISTES - Bilan des activités de la CNESST auprès des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et de leurs employeurs/





QUÉBEC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il présentera le bilan des activités de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) auprès des travailleurs étrangers temporaires et de leurs employeurs.

Pour l'occasion, il sera accompagné de Mme Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST.

Date : Mardi 12 décembre 2023 Heure : 11 h Lieu : Québec

Le lieu précis sera communiqué aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

La conférence de presse sera diffusée en direct sur la page Facebook du ministre du Travail.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la conférence doivent s'y inscrire au préalable.

