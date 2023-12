Xinhua Silk Road : Les services d'alimentation électrique résilients de la filiale du réseau d'État du Jiangsu permettent aux villages de raconter de nouvelles histoires de revitalisation rurale





BEIJING, 11 décembre 2023 /CNW/ - La State Grid Jiangsu Electronic Power, une entreprise d'énergie de base de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, permet aux villages locaux de favoriser une revitalisation rurale verte grâce à un approvisionnement en électricité résilient et aux services numériques connexes.

Du 27 novembre au 4 décembre, un voyage de plus de 1 000 km du personnel d'entreprise au Jiangsu a révélé de nombreux cas typiques de la construction des villages numériques et intelligents.

Dans le district de Gaochun de Nanjing, la capitale du Jiangsu, un total de 14 666,67 ha de zones d'élevage de crabes a mis en lumière les efforts caractéristiques du district visant à augmenter les revenus des populations locales, dont environ 80 % participent à l'aquaculture.

En s'associant à l'exploitant du parc industriel agricole moderne de Gaochun, la State Grid Gaochun Power Supply Company a créé la plateforme de gestion de « l'industrie de la pêche intelligente » pour fournir des services d'énergie verte et a aidé le village de Maocheng à électrifier toute la chaîne industrielle centrée sur les crabes du lac Gucheng, y compris l'agriculture connexe, la logistique, la restauration et la transformation poussée

Dans le village de Shiwei, du comté de Guanyun, de la ville de Lianyungang, les larves de Clanis bilineata qui se reproduisent dans le plus grand parc industriel de ce type ont habituellement besoin d'une alimentation électrique très stable.

Comme l'a expliqué Ma Liang, jeune propriétaire d'une entreprise en démarrage, la mise à niveau des lignes de distribution d'électricité du parc de reproduction et la construction d'une station de service électrique à l'entrée du village par la société d'alimentation en électricité de Guangyun ont largement stimulé l'industrie locale d'élevage des larves de Clanis bilineata.

Dans la ville de Changshu, le premier village intelligent carboneutre a été construit dans le pittoresque village de Jiangxiang. Favorisant des installations consommatrices d'énergie propre partout, la plateforme complète de gestion de l'énergie permet au village de vérifier en temps réel les informations sur la consommation d'énergie locale, l'état des équipements et les conditions environnementales afin de mieux équilibrer l'offre et la demande d'énergie.

« À l'heure actuelle, la production annuelle d'électricité par les systèmes décentralisés d'énergie photovoltaïque dans tout le village atteint 4,2 millions de kilowattheures et peut contribuer à réduire les émissions de carbone de plus de 2 800 tonnes par an », a déclaré Gu Kejie, directeur adjoint du service de marketing de la société d'alimentation électrique Changshu.

Dans le village de Pingyuanchi, dans la ville de Rugao, où se trouve une plantation de lotus, la société locale d'approvisionnement en électricité, également affiliée à State Grid Jiangsu Electronic Power, a déplacé six convertisseurs et rénové jusqu'à 5 800 m de lignes électriques aériennes et 8 300 m de lignes électriques pour l'utilisation d'appareils électroménagers afin d'améliorer la qualité de l'utilisation de l'électricité à l'échelle locale, donnant ainsi un nouvel élan à la construction d'un magnifique village.

11 décembre 2023

