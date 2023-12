Mission Zero Technologies met en service la première installation de captage du dioxyde de carbone dans l'air du Royaume-Uni, en collaboration avec l'université de Sheffield





Développeur d'une technologie d'élimination du carbone, Mission Zero Technologies (MZT) a mis en service la première usine de captage du dioxyde de carbone dans l'air (Direct Air Capture, DAC) du Royaume-Uni, qui élimine efficacement le CO? de l'atmosphère en utilisant de l'énergie renouvelable et de l'eau.

L'usine a été achetée par le Translational Energy Research Centre (TERC) de l'université de Sheffield dans le cadre d'un projet inédit au Royaume-Uni visant à avaliser le carburant durable d'aviation (CDA) produit à partir de l'air pour décarboner l'aviation britannique.

L'usine est l'un des deux systèmes de DAC à être financé commercialement dans le monde, ce qui fait du Royaume-Uni un précurseur dans l'industrie mondiale en plein essor du DAC.

Le DAC a été reconnu à l'échelle mondiale par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) comme une technologie cruciale pour permettre à l'humanité de respecter son obligation de limiter le réchauffement à 1,5 °C.

L'usine en un coup d'oeil

Avec pour mission de réinventer la relation du monde avec le carbone, MZT a déployé son premier système de DAC financé commercialement au Royaume-Uni sept mois après la signature du contrat. L'usine a été vendue au TERC de l'université de Sheffield, une institution de recherche de premier plan au niveau mondial sur l'énergie neutre en carbone. Le TERC utilisera la technologie de MZT pour valider la production de bout en bout d'un carburéacteur fabriqué à partir de carbone atmosphérique, et le certifiera pour qu'il puisse être mis sur le marché.

Économe en énergie, la technologie électrochimique de DAC de MZT, récupère le CO? de l'atmosphère en utilisant de l'électricité et de l'eau. L'usine commandée à distance fonctionnera grâce à de l'énergie solaire produite sur place et récupérera 50 tonnes par an de CO? de haute pureté dans l'air. La technologie polyvalente de DAC de MZT constitue une source prête à l'emploi de carbone durable à la demande pour une utilisation durable et une élimination permanente. Conçue pour être mise à l'échelle rapidement, la technologie s'appuie sur des composants prêts à l'emploi dans le cadre d'une conception modulaire qui peut être intégrée à des réseaux de distribution d'énergie renouvelable à charge variable.

L'industrie britannique s'impose comme un leader en matière climatique

Représentant un jalon décisif pour les industries britanniques du DAC et du CDA, l'usine renforce la position de leader international en matière de climat du Royaume-Uni, accélérant les solutions essentielles pour contribuer à la réalisation de l'objectif de neutralité carbone. Le DAC est largement considéré comme la seule technologie capable de fournir une matière première à base de carbone durable qui permettre au gouvernement britannique de respecter son mandat de 10 % de carburéacteur CDA d'ici 2030. Premier en son genre, ce projet britannique de conversion du DAC en carburéacteur fournira aux financiers et aux développeurs de projets l'analyse nécessaire pour mettre à l'échelle un écosystème britannique du CDA. En prouvant que le DAC est prêt à passer à l'échelle industrielle, le projet ouvrira également la voie à la décarbonation rapide d'un plus grand nombre d'industries dépendantes des combustibles fossiles.

« Nous sommes ravis de livrer notre toute première usine de DAC sur le sol national avec l'université de Sheffield », a déclaré le Dr Nicholas Chadwick, PDG de MZT. « Le DAC est une technologie à multiples usages capable de conduire à une décarbonation industrielle profonde et à une élimination permanente du carbone. Grâce à ce partenariat pionnier, nous sommes déjà en train de réaliser ce potentiel. »

Le professeur Mohamed Pourkashanian, directeur général de TERC, a confié pour sa part : « Cette installation est extrêmement intéressante pour nous et pour le reste du monde, car elle va nous permettre d'en apprendre davantage sur les possibilités de décarbonation des processus industriels et du transport aérien grâce à la nouvelle technologie de DAC. Les capacités du TERC en matière de traitement du dioxyde de carbone capté en vue de sa transformation en ont fait un site idéal pour la première usine de DAC. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec MZT sur ce projet et sur d'autres activités de premier plan au niveau mondial. »

À propos de Mission Zero Technologies :

Basée à Londres, au Royaume-Uni, Mission Zero Technologies réinvente le carbone pour assurer la prospérité de la planète. Depuis 2020, l'équipe a rapidement mis au point une technologie de captage du dioxyde de carbone dans l'air (Direct Air Capture, DAC) à haut rendement pour éliminer les émissions de CO? accumulées dans l'atmosphère, n'importe où et à n'importe quelle échelle. Soutenue par Breakthrough Energy Ventures, la Fondation XPRIZE, Anglo American, Stripe et le gouvernement britannique, Mission Zero est passée du laboratoire à l'exploitation d'usines commerciales en moins de trois ans afin d'accélérer l'élimination du carbone et de dynamiser les voies d'utilisation. Suivez leur mission sur www.missionzero.tech.

À propos du Translational Energy Research Centre :

Le Translational Energy Research Centre (TERC) est un centre de recherche pilote de premier plan au niveau mondial, qui collabore avec l'industrie afin de tester et de développer des solutions énergétiques vertes pour un avenir décarboné. Son site de recherche et de développement sur les énergies sans carbone est l'un des plus importants et les mieux équipés d'Europe. Basé à l'université de Sheffield et faisant partie de son Institut pour l'énergie (Energy Institute), le TERC travaille avec des partenaires industriels et universitaires pour trouver des solutions aux défis énergétiques les plus sensibles par le biais d'une recherche de classe mondiale, d'essais dédiés et de démonstrations. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : terc.ac.uk.

11 décembre 2023 à 18:40

