Régime canadien de soins dentaires : L'Association des chirurgiens dentistes du Québec souhaite un régime équitable pour les dentistes et les patients





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) voit favorablement l'arrivée du nouveau Régime canadien de soins dentaires (RCSD), qui permettra d'élargir l'accessibilité aux soins buccodentaires à une partie importante de la population qui n'ont pas les ressources financières ni la couverture d'assurance privée leur permettant d'accéder à ces soins de santé essentiels. Alors que ce programme couvrira plus de 2,5 millions de Québécois d'ici la fin de 2025, l'ACDQ soulève l'importance que ce programme soit conséquent avec la réalité des cliniques dentaires.

« La mise en place du RCSD est une bonne nouvelle puisque c'est un pas important vers l'amélioration de la santé buccodentaire et de la santé globale de la population » souligne le Dr Carl Tremblay, président de l'ACDQ. « Il s'agit cependant d'un programme ambitieux qui amènera un nouvel achalandage significatif dans les cliniques dentaires. Cet achalandage pourrait être encore plus important selon le taux d'abandon des régimes d'assurance privée par les employeurs. Dans le contexte économique actuel, si on veut que les cliniques dentaires adhèrent à ce régime, le gouvernement fédéral doit prendre en considération que les dentistes ne peuvent offrir des soins au rabais. »

En effet, malgré les informations diffusées par Santé Canada au sujet des montants couverts, les patients devraient avoir à payer la portion des soins qui ne sera pas remboursée par le gouvernement fédéral dans le cadre de ce régime. Par souci d'équité pour les autres patients, les dentistes factureront leurs honoraires habituels, qui sont établis de façon juste et équitable en fonction de leurs frais d'exploitation.

Enfin, toutes les modalités du programme ne sont pas encore connues, comme le panier de services couverts et la hauteur du remboursement des soins aux dentistes traitants. Le Dr Carl Tremblay, président de l'ACDQ, s'attend à ce que le gouvernement tienne compte des préoccupations soulevées.

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est l'association professionnelle qui représente les dentistes du Québec. Elle possède plus de 4300 dentistes, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Elle a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

SOURCE Association des chirurgiens dentistes du Québec

11 décembre 2023 à 17:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :