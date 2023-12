AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Hajdu tiendra un point de presse à la suite de la présentation de la Loi concernant l'eau potable des Premières Nations





OTTAWA, ON, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, s'adressera aux médias après la présentation de la Loi concernant l'eau potable des Premières Nations.

Elle sera accompagnée de Glen Hare, chef régional de l'Ontario à l'APN, d'Erica Beaudin, cheffe de la Cowessess First Nation, de partenaires autochtones, ainsi que de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de Jenica Atwin, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et de Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial en matière d'eau.

Séance d'information technique :

Date : Lundi 11 décembre 2023

Heure : De 15 h 30 à 16 h (HE)

Lieu : Par visioconférence

Des hauts fonctionnaires de Services aux Autochtones Canada tiendront une séance d'information technique bilingue. Cette séance d'information technique vise à fournir des renseignements généraux. Les propos tenus ne pourront pas être attribués à leurs auteurs.

Remarque : Pour participer à la visioconférence d'information technique, les représentants des médias sont priés de s'inscrire en contactant le Service des relations avec les médias de Services aux Autochtones Canada à l'adresse suivante : [email protected].

Participation des médias :

Date : Lundi 11 décembre 2023

Heure : De 16 h 15 à 16 h 45 (HE)

Lieu : Foyer de la Chambre des communes (édifice de l'Ouest)

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Remarque : Les journalistes peuvent poser des questions sur place (il n'y aura pas de participation virtuelle).

