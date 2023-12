Les syndicats du Canada se réjouissent de l'expansion du régime canadien de soins dentaires





Bruske : Dans le cadre de notre système de santé public, le régime de soins dentaires aidera des millions de Canadiennes et Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts.

OTTAWA, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada sont heureux que nous passions à la phase suivante de l'instauration du Régime canadien des soins dentaires ? régime très nécessaire pour aider à régler la crise de l'abordabilité à laquelle sont confrontés de nombreux travailleurs et travailleuses et leurs familles.



« Nous applaudissons le déploiement de la deuxième phase du régime de soins dentaires. Dans le cadre de l'entente de soutien et de confiance conclue avec le NPD, le régime public de 13 milliards de dollars vient de franchir une autre étape en vue de la création d'un programme public universel de soins dentaires au Canada », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les programmes publics tels que ceux des soins dentaires aident à alléger certaines des pressions subies par les familles de classe travailleuse qui ont de la difficulté à trouver un logement abordable, à se nourrir ou simplement à se procurer des produits essentiels. »

En novembre 2023, près de 400 000 enfants de moins de 12 ans avaient reçu des traitements dentaires dans le cadre du programme fédéral sur les soins dentaires. Et l'accès aux soins dentaires sera élargi de telle sorte que des millions de Canadiennes et Canadiens, dont certains font partie de nos communautés les plus vulnérables, pourront en bénéficier.

Puisque plus du tiers des membres de la population canadienne signalent qu'ils n'ont pas d'assurance dentaire et qu'une proportion encore plus grande indique qu'elle n'a accès à aucune forme de soins dentaires, c'est un important pas en vue de la création d'un système de soins public améliorant la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes, rendant la vie plus abordable et accroissant la résilience dans l'ensemble de notre société et de notre économie.

« Au cours de la nouvelle phase du programme, le gouvernement doit s'assurer que toutes les personnes admissibles aient accès au moment opportun à tous les soins dentaires dont elles ont besoin. Le régime de soins dentaires doit être équitable et accessible », ajoute madame Bruske. « Nous savons qu'une proportion démesurée des personnes en situation de handicap et des personnes âgées du Canada vit dans la pauvreté; nous devons nous assurer que le régime de soins dentaires soit inclusif et disponible. »

Les syndicats du Canada s'attendront à ce que le gouvernement fédéral soit vigilent et s'assure que les employeurs ne refilent pas le coût des soins dentaires des assurances privées sur la santé au régime public de soins dentaires.

« Bien que nous célébrions l'annonce faite aujourd'hui, il reste de trop nombreuses familles obligées de faire des choix impossibles chaque fois qu'elles renouvellent leurs médicaments sur ordonnance. Notre avenir dépend de l'investissement immédiat dans les soins, y compris l'accès aux médicaments dont les gens ont besoin », affirme madame Bruske. « C'est pourquoi nous continuerons à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il instaure un régime public d'assurance-médicaments à payeur unique couvrant tous les résidents et résidentes. »

Le Congrès du travail du Canada est l'organisation syndicale la plus grande du Canada, rassemblant des douzaines de syndicats nationaux et internationaux, les fédérations du travail provinciales et territoriales et les conseils du travail communautaires qui représentent plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses dans l'ensemble du pays.

