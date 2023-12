DÉVOILEMENT D'UN PARTENARIAT SANS PRÉCÉDENT : LES DEUX PRINCIPAUX HÔPITAUX PÉDIATRIQUES DU CANADA ET LA FONDATION AZRIELI UNISSENT LEURS FORCES POUR TRANSFORMER LES SOINS DE SANTÉ OFFERTS AUX ENFANTS À TRAVERS LE PAYS





Un investissement de 50 millions de dollars permet à ce partenariat inédit entre le CHU Sainte-Justine et The Hospital for Sick Children de Toronto d'offrir des soins individualisés aux enfants

Annonce conjointe du CHU Sainte-Justine, de The Hospital for Sick Children et de la Fondation Azrieli

TORONTO et MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une alliance sans précédent en matière de soins de santé au Canada, le CHU Sainte-Justine et The Hospital for Sick Children (SickKids) unissent leurs forces pour transformer l'avenir de la médecine pédiatrique au pays, soutenus par un investissement de 50 millions de dollars de la Fondation Azrieli. En consacrant les fonds à l'avancement de la santé de précision pédiatrique, ce partenariat sans précédent établira un pipeline de découvertes et de recherche alimenté par deux hôpitaux pédiatriques d'excellence au Canada. L'initiative aura un impact positif sur la santé et la qualité de vie des patientes et des patients en permettant des soins de santé individualisés pour les enfants de tout le pays.

L'unicité de ce partenariat réside en sa portée et son ambition. Le CHU Sainte-Justine et SickKids possèdent une connaissance inégalée de la santé des enfants, puisqu'ils couvrent, à eux deux, 61 % de la population pédiatrique au pays. Ensemble, ils traitent la majorité des cas les plus critiques dans tout le pays. En outre, ces établissements de renommée internationale axeront leurs visées sur trois piliers de l'innovation que sont la génomique, les thérapies innovantes et des données de recherche massives.

La santé de précision pédiatrique tient compte à la fois des informations sur le code génétique, la biologie, l'histoire développementale, familiale et médicale de l'enfant, mais aussi du contexte socio-économique dans lequel il évolue pour prédire, prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies de manière plus ciblée et individualisée. Cette approche a des implications majeures pour la santé à long terme des enfants, et ce, jusqu'à l'âge adulte.

La Fondation Azrieli a fait un investissement initial de 2,6 millions de dollars il y a deux ans, afin de permettre aux partenaires d'établir les cadres nécessaires à la gouvernance, aux ententes légales, à l'engagement des patientes et patients partenaires et aux considérations éthiques. Ces cadres étant désormais en place, la Fondation a investi 50 millions de dollars supplémentaires pour accélérer la concrétisation de cette vision transformationnelle des soins de santé pédiatrique personnalisés.

Grâce à une recherche avant-gardiste, à des technologies de pointe et à une compréhension approfondie des caractéristiques qui sont propres à chaque jeune patiente et patient, ce partenariat ouvre une nouvelle ère de soins pédiatriques ? une ère qui repousse les limites et promet un avenir où chaque enfant canadien recevra des soins de santé aussi uniques que son ADN.

Citations

« Aujourd'hui marque un tournant dans l'histoire des soins de santé au Canada, car SickKids et le CHU Sainte-Justine entrent dans une nouvelle ère de prestation de soins pédiatriques personnalisés, a déclaré Naomi Azrieli, c.r., D. Phil., présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli. Dans ce domaine, la philanthropie est essentielle pour combler le fossé dans un contexte où l'aide gouvernementale est encore en évolution. Notre engagement va au-delà du financement; il implique une approche pratique en vue de favoriser l'innovation à partir des tout premiers stades jusqu'à la réalisation d'initiatives qui ont fait leurs preuves et qui portent leurs fruits. L'ampleur de ce qui peut être réalisé à cet égard est extraordinaire, et nous sommes fiers d'être le catalyseur qui accélère ce progrès vital. »

« Cette collaboration entre nos deux institutions, propulsée par un don de la Fondation Azrieli, constitue un modèle interprovincial novateur en matière de santé et ouvre de nouvelles avenues très prometteuses en recherche, a déclaré Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine. En unissant nos forces et en jumelant nos expertises, notre partenariat redéfinira les soins de santé pour les enfants et transformera la vie de générations présentes et futures. »

« Après plus de trois années de travail acharné et de planification méticuleuse, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape importante dans notre vision collective pour la santé de précision pédiatrique, a déclaré le Dr Ronald Cohn, président-directeur général de SickKids. La santé de précision pédiatrique représente bien plus qu'un simple changement dans l'approche des soins de santé pour les enfants. Il s'agit d'une avancée transformationnelle qui, selon nous, sera définie dans les mois, les années et les décennies à venir. Pour passer à ce nouveau paradigme et redéfinir la trajectoire des soins, il faudra des investissements financiers et stratégiques considérables - et grâce à la vision et à la générosité de la Fondation Azrieli, nous sommes sur la bonne voie. »

À propos de la Fondation Azrieli

La Fondation Azrieli ouvre des portes, favorise l'innovation et cultive des réseaux depuis plus de 30 ans. La Fondation s'attache à améliorer la vie des générations actuelles et futures par le biais de l'éducation, de la recherche, des soins de santé et des arts. La Fondation Azrieli, la plus grande fondation publique au Canada, finance des institutions et met en oeuvre des programmes au Canada et en Israël. En savoir plus sur la Fondation Azrieli.

À propos du CHU Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au Canada. Membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS), le CHU Sainte-Justine compte 6 823 employés, dont 1 806 infirmières et infirmières auxiliaires, 1 100 autres professionnels en soins, 520 médecins, dentistes et pharmaciens, 881 résidents et plus de 295 chercheurs, 200 bénévoles et 3 472 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHU Sainte-Justine compte 484 lits, dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), le seul centre de réadaptation exclusivement pédiatrique au Québec. L'Organisation mondiale de la Santé a reconnu le CHU Sainte-Justine comme un « hôpital promoteur de la santé ». En savoir plus sur le CHU Sainte-Justine.

À propos de The Hospital for Sick Children

The Hospital for Sick Children (SickKids) est reconnu comme l'un des plus grands établissements de soins pédiatriques au monde et est le principal centre canadien voué à l'amélioration de la santé des enfants par l'intégration des soins aux patients, de la recherche et de l'éducation. Fondé en 1875 et affilié à l'Université de Toronto, SickKids est l'un des hôpitaux canadiens les plus actifs en matière de recherche, et il a été à l'origine de découvertes qui ont aidé des enfants partout dans le monde. Sa mission est de fournir ce qu'il y a de mieux en matière de soins complexes et spécialisés centrés sur la famille, d'être à l'avant-garde des progrès scientifiques et cliniques, de partager l'expertise, de favoriser un environnement universitaire fertile pour les professionnels de la santé et de promouvoir un système de santé infantile accessible, complet et durable. SickKids est un membre fondateur de l'Alliance pour la santé des enfants, un réseau de partenaires travaillant à la création d'une approche de haute qualité, cohérente et coordonnée des soins de santé pédiatriques, centrée sur les enfants, les jeunes et leurs familles. SickKids est fier de sa vision : Healthier Children. A Better World. En savoir plus sur SickKids .

