L'ARSF propose d'améliorer la transparence de son processus de surveillance des caisses





TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - En réponse aux commentaires des intervenants, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) propose d'améliorer la transparence de ses processus d'assurance de la qualité et de réexamen pour les caisses.

Ces processus garantiront la précision et la cohérence des évaluations de l'ARSF, ce qui favorisera la confiance et la stabilité dans le secteur des caisses tout en protégeant les dépôts des membres.

L'ARSF décrit le processus d'examen comme comportant jusqu'à cinq niveaux d'assurance qualité, en fonction de la taille, de la complexité et du profil de risque de la caisse.

Les caisses peuvent faire réexaminer une évaluation si elles ne sont pas d'accord avec les résultats.

Les processus seront inclus dans une nouvelle annexe, qui améliorera et clarifiera davantage le Cadre de surveillance axée sur le risque pour les caisses populaires et les credit unions .

L'ARSF invite tous les intervenants à lui faire part de leurs commentaires. La consultation sera clôturée le 8 février 2024.

En savoir plus

L'ARSF continue de travailler avec des intervenants, y compris des consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix des Ontariens et Ontariennes. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

11 décembre 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :