Louélec reçoit un appui de 3 M$ de Desjardins pour étendre ses parcs d'autopartage de véhicules électriques aux entreprises





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Louélec, leader dans le domaine de la gestion de parcs de véhicules électriques, annonce un appui de 3 M$ de Desjardins pour poursuivre sa croissance. Ce financement permettra à l'entreprise de lancer un plan d'acquisition de 400 nouveaux véhicules électriques afin d'offrir des solutions innovantes pour faciliter l'accès, la gestion et la maintenance de parcs de véhicules destinés aux entreprises.

Précurseur dans le domaine de la gestion de parcs de véhicules électriques, Louélec nourrit des ambitions claires et audacieuses dans le contexte actuel de transition énergétique. Après avoir déployé avec succès plus de 400 véhicules électriques à Montréal et à Toronto pour permettre aux chauffeurs Uber et de taxi d'embrasser la mobilité électrique à moindre coût, voilà qu'elle s'engage à jouer un rôle central dans la réduction de l'empreinte carbone des entreprises.

« Nous avons pour mission de réduire l'empreinte carbone des grandes villes tout en favorisant une conduite responsable, et ce, en facilitant la transition énergétique des conducteurs professionnels et des parcs d'entreprise. Avec 400 véhicules supplémentaires, nous pourrons aider des dizaines d'entreprises à électrifier leurs parcs, permettant ainsi d'éviter l'émission de plus de 3000 tonnes de carbone par an », se réjouit le président-directeur général de Louélec, Léo Bouisson.

« Cet appui est cohérent avec tous les efforts que déploie Desjardins pour appuyer la transition énergétique et la mobilité durable. L'électrification des transports est primordiale pour réduire les émissions de GES. Elle offre aussi des occasions d'innovation et de développement économique responsable aux entreprises du Québec. Les ambitions de Louélec en sont la preuve. Nous sommes très fiers de l'accompagner depuis ses débuts et de la soutenir dans cette nouvelle étape de sa croissance », souligne Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

Rappelons que près de 300 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées dans les stationnements des caisses et des édifices de bureaux de Desjardins à travers le Québec et l'Ontario.

Solutions novatrices pour favoriser la transition énergétique

Pour rester à la fine pointe de la transition énergétique, Louélec investit dans la recherche et le développement de solutions innovantes telles que le partage de véhicules entre plusieurs chauffeurs ou utilisateurs, notamment à l'intention des résidences multilogements, des universités et des hôtels, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser la maintenance des équipements ainsi que le déploiement de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise s'efforce de fournir des technologies d'avant-garde qui répondent aux besoins changeants du marché et aux défis de la mobilité durable.

« Nous souhaitons aider notre clientèle à améliorer la durabilité de ses activités de parc en lui fournissant des solutions adaptées à ses besoins précis. Louélec vise à transformer la manière dont les entreprises exploitent et gèrent leurs parcs de véhicules par une approche centrée sur la durabilité », ajoute M. Bouisson.

L'appui de Desjardins permet à Louélec d'être un partenaire de confiance pour les entreprises en transition vers une mobilité plus propre.

En proposant des solutions d'abonnement et de maintenance spécialement conçues pour les véhicules électriques, l'entreprise s'efforce activement d'accélérer la transition énergétique et de réduire les émissions de CO 2 .

Louélec permettra aux entreprises de maximiser leur efficacité énergétique grâce à des outils de gestion avancés. L'objectif est d'optimiser les itinéraires et les cycles de recharge, de réduire la consommation d'énergie et de respecter les normes environnementales les plus strictes.

À propos de Louélec

Louélec aspire à contribuer à un avenir meilleur en favorisant une mobilité plus propre et plus efficace. L'entreprise croit fermement que la gestion de parcs de véhicules électriques jouera un rôle essentiel dans la création d'un environnement plus durable pour les générations futures. L'engagement de Louélec envers la transition énergétique est profondément ancré dans sa mission d'apporter des changements positifs dans le monde de la mobilité d'entreprise. Grâce à des solutions novatrices et à une vision audacieuse, Louélec entend façonner un avenir où mobilité rime avec durabilité.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 414,1 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

11 décembre 2023

