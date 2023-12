Devant la forte demande sur la côte Est, Porter Airlines augmente sa capacité sur trois itinéraires d'Halifax





TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Porter Airlines répond à la forte demande sur la côte Est en augmentant sa capacité sur trois itinéraires d'Halifax. À compter du 31 mars 2024, le service reliant Halifax aux villes de St. John's, Montre?al et Ottawa sera assuré par des aéronefs Embraer E195-E2.

L'itinéraire Halifax-Ottawa comportera trois vols aller-retour quotidiens. St. John's et Montre?al offriront deux vols aller-retour quotidiens, puis passeront à trois par jour en mai 2024.

Les vols sont actuellement effectués avec des aéronefs Dash 8-400, qui offrent 78 places. Les aéronefs Embraer E195-E2 sont dotés de 132 sièges en classe économique. Avec une configuration deux par deux sur les deux types d'aéronefs, cela signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu à bord de tous les vols offerts par Porter.

« Nous constatons une forte demande pour le produit unique de Porter dans l'Est du Canada. L'augmentation de la capacité dans ces marchés à partir d'Halifax permettra un meilleur accès aux passagers qui souhaitent voyager facilement dans l'ensemble de notre réseau nord-américain, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial. La communauté d'Halifax profite des services de Porter depuis 2007, et cette bonification réaffirme notre engagement continu envers l'aéroport et la communauté. »

Tous les passagers profitent du niveau de service exceptionnel propre à Porter, ce qui comprend la bière et le vin servis gratuitement dans des verres ainsi que des collations de qualité supérieure. Ce raffinement se poursuit sur les aéronefs Embraer E195-E2 et comprend également une connexion Wi-Fi rapide gratuite pour tous les passagers.

« Nous sommes ravis que Porter Airlines Inc réponde à la demande dans les provinces de l'Atlantique en augmentant sa capacité sur des itinéraires insuffisamment desservis depuis la pandémie. L'utilisation d'aéronefs Embraer E195-E2 sur ces trois itinéraires offrira plus d'occasions à nos passagers de profiter de l'expérience exceptionnelle de Porter. Nous sommes fiers partenaires de Porter depuis 2007, et cette expansion réitère son engagement à l'égard de notre aéroport et de notre communauté », a déclaré Joyce Carter, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire de l'aéroport international d'Halifax.

L'appareil Embraer E195-E2 est l'aéronef monocouloir le plus silencieux et le plus économe en carburant au monde, en raison de sa faible empreinte sonore et de ses faibles émissions de CO 2 Il est certifié conforme à la norme internationale la plus stricte pour le bruit des avions, car son empreinte sonore est 65 % plus faible que celle des appareils de la génération précédente.

Porter Airlines a récemment exercé ses droits d'achat pour passer une commande ferme de 25 aéronefs de passagers Embraer E195-E2, qui s'ajoute à sa commande ferme actuelle de 50 appareils. Le nouvel aéronef servira à élargir le service primé de Porter à des destinations partout en Amérique du Nord.

Les appareils Dash 8-400 seront réaffectés pour augmenter les fréquences dans d'autres marchés. De plus amples renseignements seront disponibles sous peu.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

