Strava nomme Michael Martin, cadre de Google, au poste de PDG

M. Martin apporte près de trois décennies d'expérience en matière de leadership dans le développement d'entreprises au sein de marques figurant au classement Fortune 100 comme Nike, Disney et NBCUniversal

SAN FRANCISCO, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Strava, la première communauté numérique pour les personnes actives avec plus de 120 millions d'athlètes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Martin au poste de nouveau président-directeur général de l'entreprise. M. Martin se joindra également au conseil d'administration de Strava à compter du 2 janvier 2024, date de son entrée en fonction. Actuellement, M. Martin est le directeur général de YouTube Shopping, qui aide les créateurs à développer et diversifier leurs activités grâce au commerce.

M. Martin, un cadre chevronné de la technologie, des médias et de la vente au détail, possède une vaste expérience dans la direction d'équipes de produits, de conception, d'ingénierie, de marketing et d'affaires pour une myriade de grandes marques de produits de consommation et de technologie. Au cours de son mandat chez Nike, M. Martin a été premier chef de produit, dont les responsabilités incluaient le portefeuille de produits de fitness connectés : Nike Run Club, Nike Training Club, Nike Adapt et l'Apple Watch Nike+.

Cette nouvelle intervient après que Michael Horvath, qui a cofondé Strava avec Mark Gainey il y a 15 ans, a annoncé qu'il se retirerait une fois que l'entreprise aurait trouvé un nouveau dirigeant capable de faire progresser la marque Strava dans sa prochaine ère de croissance.

Au cours des dernières années, la communauté mondiale de Strava est passée de 50 millions à plus de 120 millions de personnes, l'équipe s'est agrandie pour compter plus de 400 employés dans le monde entier, et l'entreprise a été rentable chaque année.

« Je suis incroyablement fier de ce que l'équipe de Strava a accompli, en particulier au cours des quatre dernières années au cours desquelles nous avons construit notre abonnement en gardant à l'esprit les besoins de notre communauté, tout en renforçant nos bases pour la croissance future », a déclaré Michael Horvath, cofondateur et président-directeur général de la marque. « Je suis convaincu d'avoir trouvé en Michael Martin un leader auquel je peux passer le relais et qui pourra donner encore plus d'élan à Strava. J'ai hâte de le soutenir en tant que conseiller exécutif du PDG. »

M. Martin est un bâtisseur de communauté compétent ayant dirigé des équipes de classe mondiale. Il rejoint Strava à un moment charnière, alors que la croissance de l'entreprise continue de s'accélérer et qu'elle envisage de mettre en oeuvre des plans ambitieux pour développer son offre de produits en 2024. Cette évolution est encore renforcée par le déploiement récent de la messagerie in-app et par le lancement imminent de l'initiative mondiale Year In Sport.

« Je suis ravi de rejoindre Strava », s'est réjoui Michael Martin. « Mes expériences m'ont montré que motiver les gens à devenir plus actifs est un défi conséquent et universel. Je suis impressionné par ce que Michael, Mark et l'équipe de Strava ont bâti. En tant que membre de la communauté Strava, c'est un rêve pour moi de se joindre à cette entreprise, et d'avoir l'occasion de l'amener au niveau supérieur dans l'intérêt des athlètes du monde entier. »

« Les expériences de Michael Martin sur certains des marchés numériques les plus compétitifs au monde et sa connaissance approfondie de ce qui est nécessaire pour ravir des centaines de millions de consommateurs lui confèrent tout le bagage nécessaire pour tirer le meilleur des nombreuses réalisations des fondateurs de Strava », a déclaré Michael Moritz, membre du conseil d'administration de Strava et ancien président du conseil d'administration de Sequoia Capital.

