Samyang Corporation lance deux nouveaux produits industriels pour le traitement de l'eau, élargissant le marché mondial





Après une résine échangeuse d'ions, une membrane d'osmose inverse et un dispositif d'électrodésionisation sont mis sur le marché.

Trois matériaux clés sont établis pour le traitement de l'eau.

L'entreprise devient un fournisseur de solutions complètes grâce à de nouveaux produits et à une nouvelle organisation dédiée, « Water Solutions PU (Performance Unit) ».

SÉOUL, Corée du Sud, 11 décembre 2023 /CNW/ - Samyang Corporation, la première entreprise coréenne à développer de la résine échangeuse d'ions et un chef de file dans le domaine des matériaux industriels pour le traitement de l'eau, a lancé deux nouveaux produits et mis sur pied une organisation dédiée. Cela lui permettra de faire un bond en avant en tant qu'entreprise de solutions complètes en matière d'eau sur le marché mondial.

Samyang Corporation (dirigée par Kang Ho-Sung) a annoncé la mise sur le marché de nouveaux produits portant sa marque industrielle de traitement de l'eau « TRILITE » : TRILITE RO (une membrane d'osmose inverse) et TRILITE EDI (un dispositif d'électrodésionisation).

Ces nouveaux produits sont considérés comme des matériaux industriels clés pour le traitement de l'eau avec la résine échangeuse d'ions, jouant un rôle essentiel dans l'élimination des impuretés par les filtres à haute performance et l'électricité dans le processus de production de l'eau ultrapure (une eau extrêmement pure qui élimine les impuretés et dont la teneur en ions est proche de 0 %) pour les semi-conducteurs, les écrans et les produits électroniques. Récemment, avec l'augmentation rapide de la demande d'eau ultrapure pour les semi-conducteurs, la taille du marché pour les membranes d'osmose inverse et les dispositifs d'électrodésionisation augmente également rapidement.

Le nouveau produit, la membrane TRILITE RO, très perméable et très durable, est très performant pour éliminer le sel et la matière organique. Il s'agit d'un produit spécialement conçu pour l'eau saumâtre, qui contient moins de sel que l'eau de mer et qui est spécialisé dans la fabrication d'eau industrielle. TRILITE EDI est un dispositif qui produit continuellement de l'eau pure et ultrapure grâce à l'électricité. Il s'agit d'un produit écologique qui n'utilise pas de produits chimiques et qui ne rejette pas d'eaux usées. Le circuit d'écoulement de l'eau est long, ce qui assure un fonctionnement stable ainsi que la qualité de l'eau de sortie, malgré les fluctuations des conditions d'arrivée de l'eau.

Avec sa résine échangeuse d'ions, Samyang Corporation a établi une gamme centrale de matériaux de traitement de l'eau pour la production d'eau ultrapure en lançant sa membrane d'osmose inverse et son dispositif d'électrodésionisation. Samyang Corporation a également ajouté de nouvelles fonctionnalités à « TriAngle », un logiciel mis au point par l'entreprise pour la conception de systèmes de résines échangeuses d'ions, y compris les systèmes de conception pour les membranes d'osmose inverse et les dispositifs d'électrodésionisation.

Cela offre une combinaison optimale pour la conception d'un système de traitement de l'eau en fonction des besoins des utilisateurs et peut également faire de l'entreprise un fournisseur de solutions complètes.

Samyang Corporation a récemment mis sur pied « Water Solutions PU (Performance Unit) », une organisation dédiée au traitement de l'eau au sein du groupe chimique de Samyang et qui l'encourage stratégiquement au niveau du groupe. En commençant par l'expansion des gammes de produits TRILITE, Samyang prévoit renforcer son portefeuille de produits grâce à la recherche et au développement en continu et consolider sa position sur le marché mondial des semi-conducteurs, notamment aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine et en Asie du Sud-Est sur la base du réseau de vente mondial établi des résines échangeuses d'ions.

Cho Young Do, directeur de Water Solutions PU de Samyang Corporation, a déclaré : « Le marché mondial du traitement de l'eau ne cesse de croître en raison de l'aggravation récente du stress hydrique causé par la pollution de l'environnement ainsi que de la demande croissante en eau ultrapure attribuable à la croissance des industries des semi-conducteurs, des écrans et des produits électroniques. » Il a ajouté : « Grâce à une technologie différenciée et à une marque, TRILITE, qui peut offrir des solutions complètes, Samyang Corporation deviendra une entreprise de premier plan sur le marché mondial du traitement de l'eau. »

Samyang Corporation a pris la tête de l'industrie nationale en développant le premier produit de résine échangeuse d'ions du pays en 1976 et en créant la seule marque coréenne de résine échangeuse d'ions, TRILITE. En 2014, Samyang Fine Technology, la plus grande usine de résines de taille de particule uniforme d'Asie, a été construite pour étendre ses activités à la résine de qualité supérieure, notamment pour les centrales électriques, l'eau ultrapure, la chromatographie, etc. En 2020, en fournissant de la résine échangeuse d'ions à des centrales nucléaires, Samyang Corporation a réussi à localiser une résine de qualité supérieure.

