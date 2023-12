Les Métallos donnent 100?000 $ pour soutenir les grévistes du secteur public





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos annonce un don de 100?000 $ pour soutenir les travailleur.euse.s du secteur public dans leur lutte pour de meilleures conditions de travail. Ce don sera fait sous forme de cartes-cadeaux d'épicerie pour soutenir les familles plus affectées à l'approche du temps des Fêtes.

Le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, en a fait l'annonce ce matin lors d'une visite sur une ligne de piquetage devant l'école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, où il rencontre à la fois des grévistes membres du Front commun ainsi que de la FAE.

«?Les travailleuses et travailleurs, dont une grande majorité de femmes, qui tiennent à bout de bras les services publics, qui veillent sur nos jeunes, nos enfants, nos aînés et l'ensemble de la population, mènent actuellement une bataille importante pour des conditions de travail décentes. En cette période d'inflation galopante, ces travailleuses et travailleurs refusent l'appauvrissement et exigent le respect de la part de leur employeur. Comme la majeure partie de la population québécoise, nos membres sont de tout coeur avec elles et eux. C'est important pour nous de les appuyer?», fait valoir le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Cette décision a été prise au cours des derniers jours par les représentants des principales sections locales membres du Fonds de grève du District 5 des Métallos. La distribution se fera via les bureaux régionaux des Métallos répartis sur l'ensemble du territoire, directement sur les lignes de piquetage, ainsi que par le biais des organisations.

«?On sait que les batailles des uns rejaillissent sur les autres. Une grève représente un sacrifice important. Ces dons ne remplacent pas le début d'un salaire, mais on espère donner un petit répit aux familles plus affectées, pour que les grévistes obtiennent un règlement la tête haute. Quand on touche à un de nous, c'est toute la famille Métallo qui est là pour répondre. On retrouve parmi les travailleuses et travailleurs du secteur public, nos soeurs, nos filles, nos mères, nos chums, nos blondes, nos enfants, nos amis. Les Métallos répondent présents pour elles et eux?!?», ajoute Dominic Lemieux.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

11 décembre 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :