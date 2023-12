Dans le cadre de la séance plénière de l'ASH, Incyte et Syndax présentent des données supplémentaires issues de l'étude AGAVE-201 montrant l'efficacité de l'axatilimab et des réponses durables dans la maladie chronique du greffon contre l'hôte





Incyte (Nasdaq:INCY) et Syndax Pharmaceuticals (Nasdaq:SNDX) ont annoncé aujourd'hui les résultats complets de l'étude pivot de phase 2 AGAVE-201 portant sur l'axatilimab, un anticorps anti-CSF-1R, chez des patients adultes et pédiatriques atteints de la maladie chronique du greffon contre l'hôte (GVHD) réfractaire et ayant reçu au moins deux lignes antérieures de traitement systémique. Ces données sont présentées aujourd'hui lors de la session scientifique plénière (résumé n° 1) de la 65e réunion annuelle 2023 de l'American Society of Hematology (ASH 2023), qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2023 à San Diego ainsi qu'en ligne.

Les résultats, qui s'appuient sur les données de base précédemment annoncées, montrent que l'essai a atteint le critère d'évaluation principal dans toutes les cohortes recevant de l'axatilimab, aux doses de 0,3 mg/kg toutes les deux semaines, 1,0 mg/kg toutes les deux semaines et 3,0 mg/kg toutes les quatre semaines. Les patients ayant reçu de l'axatilimab à la dose de 0,3 mg/kg toutes les deux semaines ont obtenu le taux de réponse global (ORR) le plus élevé, soit 74 % au cours des six premiers mois de traitement (IC à 95 % ; 63-83). Les patients de cette cohorte ont connu un délai médian de réponse à l'axatilimab de 1,7 mois (0,9-8,1), et 60 % des patients ont maintenu une réponse à 12 mois (mesuré à partir de la première réponse jusqu'à un nouveau traitement systémique ou le décès, sur la base de l'estimation de Kaplan Meier). La dose d'axatilimab recommandée pour les futurs essais dans la GVHD chronique est de 0,3 mg/kg toutes les deux semaines.

« Les données présentées aujourd'hui à l'ASH représentent une avancée significative dans l'élargissement des options thérapeutiques pour les patients atteints de GVHD chronique réfractaire », déclare Pablo J. Cagnoni, président et directeur de la recherche et du développement d'Incyte. « Il reste un besoin non satisfait de traitements bien tolérés et efficaces pour les patients atteints de GVHD chronique réfractaire et les données présentées aujourd'hui montrent que l'axatilimab pourrait constituer une option intéressante. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires de Syndax pour que l'axatilimab puisse faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. »

L'essai AGAVE-201 a également atteint les principaux critères d'évaluation secondaires avec la dose de 0,3 mg/kg, 55 % des patients ayant obtenu une amélioration ?7 points du score de l'échelle modifiée des symptômes de Lee (mLSS). Des réponses spécifiques aux organes, y compris des réponses complètes (RC), ont été observées dans tous les organes concernés au départ, notamment les organes gastro-intestinaux inférieurs, gastro-intestinaux supérieurs, l'oesophage, les articulations/fascias, la bouche, les poumons, le foie, les yeux et la peau. Les réponses étaient en outre notables dans les organes dominés par la fibrose, notamment l'oesophage (78 %), les articulations et les fascias (76 %), les poumons (47 %) et la peau (27 %).

« Les données positives supplémentaires de l'étude AGAVE-201 renforcent le solide profil de sécurité et d'efficacité de l'axatilimab en tant qu'option thérapeutique bien différenciée pour les patients atteints de GVHD chronique réfractaire », déclare Michael A. Metzger, directeur général de Syndax. « En tant qu'anticorps anti-CSF-1R potentiellement premier de sa catégorie, ciblant l'inflammation et la fibrose par l'inhibition des macrophages associés à la maladie, nous sommes plus que jamais convaincus que l'axatilimab est sur le point de transformer le paradigme du traitement de la GVHD chronique. L'axatilimab a le potentiel d'avoir un impact positif sur les patients atteints de cette maladie dévastatrice et nous travaillons avec diligence avec Incyte pour mettre cet agent sur le marché. »

L'étude pivot AGAVE-201 a recruté 241 patients atteints de GVHD chronique récidivante et réfractaire qui avaient reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs, dont 74 % avaient déjà reçu du ruxolitinib, 31 % de l'ibrutinib et 23 % du bélumosudil. Les patients ont été recrutés sur 121 sites répartis dans 16 pays.

Les effets indésirables les plus fréquents liés au traitement (EIST) étaient cohérents avec les effets ciblés de l'inhibition du CSF-1R et avec ce qui avait été observé précédemment avec le traitement par l'axatilimab. Les EIST observés chez plus de 20 % des patients de la population globale (n=239) comprennent des augmentations de l'aspartate aminotransférase, de la créatine phosphokinase sanguine, de la lipase, de la lactate déshydrogénase et de l'alanine aminotransférase.

Dans la population globale de l'essai, 33 % des patients ont présenté au moins un EIST de grade ?3, et 15,5 % d'entre eux ont présenté des effets indésirables conduisant à l'arrêt du traitement. Pour les patients ayant reçu de l'axatilimab à la dose de 0,3 mg/kg (n=79), des EIST de grade ?3 sont survenus chez 17,7 % des patients, 6,3 % d'entre eux ayant subi des EIST conduisant à l'arrêt du traitement.

« Environ 50 % des patients atteints de GVHD chronique sont réfractaires au traitement de première ligne et 25 % des patients nécessitent au moins quatre lignes de traitement, ce qui représente un grand besoin d'options thérapeutiques efficaces supplémentaires », déclare Daniel Wolff, directeur, médecin-chef et professeur à l'hôpital universitaire de Ratisbonne. « Les résultats complets de l'étude AGAVE-201 montrent des réponses rapides et durables dans tous les organes et sous-groupes de patients, avec une réduction significative des symptômes chez la plupart des patients lourdement traités. Je suis heureux que les résultats de l'essai AGAVE-201 aient montré des avancées potentielles pour les patients qui n'avaient pas répondu aux lignes de traitement précédentes et j'attends avec impatience plus de recherche pour souligner l'efficacité de l'axatilimab chez les patients atteints de GVHD chronique. »

Sur la base de ces résultats et dans l'attente de l'accord de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Syndax et Incyte prévoient de soumettre une demande de licence biologique (BLA) à la FDA d'ici fin 2023.

À propos de la maladie chronique du greffon contre l'hôte

La maladie chronique du greffon contre l'hôte (GVHD), une réponse immunitaire des cellules hématopoïétiques dérivées du donneur contre les tissus du receveur, est une complication grave, potentiellement mortelle, de la greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques, qui peut durer des années. On estime que la GVHD chronique se développe chez environ 40 % des receveurs de greffe et qu'elle touche environ 14 000 patients aux États-Unis1,2. La GVHD chronique se manifeste typiquement dans plusieurs systèmes d'organes, la peau et les muqueuses étant couramment touchées, et se caractérise par le développement d'un tissu fibrotique3.

À propos de l'axatilimab

L'axatilimab est un anticorps monoclonal expérimental qui cible le récepteur du facteur 1 de stimulation des colonies, ou CSF-1R, une protéine de surface cellulaire dont on pense qu'elle contrôle la survie et la fonction des monocytes et des macrophages. Dans des modèles précliniques, l'inhibition de la signalisation par le récepteur CSF-1 a permis de réduire le nombre de macrophages pathogènes et de leurs précurseurs monocytaires, qui jouent un rôle clé dans le processus de fibrose sous-jacent à des maladies telles que la maladie chronique du greffon contre l'hôte (GVHD) et la fibrose pulmonaire idiopathique (IPF). Les données de phase 1/2 de l'axatilimab dans la GVHD chronique démontrant sa large activité et sa tolérabilité ont été présentées pour la dernière fois lors de la 63e réunion annuelle de l'American Society of Hematology et les données ont été publiées dans le Journal of Clinical Oncology. En outre, des résultats préliminaires positifs de l'essai de phase 2 AGAVE-201 ont été récemment annoncés, montrant que l'essai avait atteint son objectif principal. L'axatilimab a reçu la désignation de médicament orphelin par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement des patients atteints de GVHD chronique et de FPI. En septembre 2021, Syndax et Incyte ont conclu un accord de licence exclusif de co-développement et de co-commercialisation à l'échelle mondiale pour l'axatilimab. L'axatilimab est développé dans le cadre d'une licence mondiale exclusive d'UCB conclue entre Syndax et UCB en 2016.

À propos d'AGAVE-201

L'étude mondiale de phase 2 AGAVE-201 a évalué l'efficacité, la sécurité et la tolérance de l'axatilimab chez 241 adultes et enfants atteints de GVHD chronique active récurrente ou réfractaire, dont la maladie avait progressé après deux traitements antérieurs. Les patients ont été répartis au hasard dans l'un des trois groupes de traitement qui ont étudié une dose distincte d'axatilimab administrée à raison de 0,3 mg/kg toutes les deux semaines, de 1,0 mg/kg toutes les deux semaines ou de 3,0 mg/kg toutes les quatre semaines. Le critère d'évaluation principal de l'essai est la proportion de patients dans chaque groupe de dose ayant obtenu une réponse objective telle que définie par les critères de consensus 2014 du NIH pour la GVHD chronique au cycle 7 jour 1. Les critères d'évaluation secondaires incluent la durée de la réponse, le pourcentage de réduction de la dose quotidienne de stéroïdes, les taux de réponse spécifiques aux organes et les évaluations validées de la qualité de vie à l'aide de l'échelle modifiée des symptômes de Lee.

Pour plus d'informations sur AGAVE-201, rendez-vous sur https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT04710576.

À propos d'Incyte

Incyte est une entreprise biopharmaceutique internationale basée à Wilmington, dans le Delaware, et axée sur la mise au point de solutions pouvant répondre aux besoins médicaux non comblés à travers la découverte, le développement et la commercialisation de traitements exclusifs. Pour toute autre information relative à Incyte, veuillez vous rendre sur Incyte.com et suivre @Incyte.

À propos de Syndax

Syndax Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe un pipeline innovant de thérapies contre le cancer. Les produits phares du portefeuille de la société incluent le revumenib, un inhibiteur hautement sélectif de l'interaction Menin-KMT2A, et l'axatilimab, un anticorps monoclonal qui bloque le récepteur du facteur de stimulation des colonies 1 (CSF-1). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.syndax.com ou suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

Déclarations prospectives d'Incyte

À l'exception des informations historiques mentionnées dans le présent document, les sujets abordés dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant l'essai AGAVE-201, les attentes concernant la soumission d'une BLA pour l'axatilimab d'ici fin 2023 et le potentiel de l'axatilimab de devenir une option thérapeutique pour la maladie chronique du greffon contre l'hôte, contiennent des prédictions, des estimations et d'autres déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles d'Incyte et sont assujetties à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, y compris des développements imprévus et des risques liés à : des retards imprévus ; la poursuite de la recherche et du développement et les résultats des essais cliniques pouvant être infructueux ou insuffisants pour répondre aux normes réglementaires applicables ou justifier un développement continu ; la capacité à inscrire un nombre suffisant de sujets dans les essais cliniques ; les déterminations faites par la FDA américaine et d'autres autorités réglementaires en dehors des États-Unis ; l'efficacité ou la sécurité des produits Incyte et de ses partenaires ; l'acceptation des produits Incyte et de ses partenaires sur le marché ; la concurrence sur le marché ; les exigences en matière de ventes, de marketing, de fabrication et de distribution ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports d'Incyte déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2023.

Déclarations prospectives de Syndax

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que « peut », « sera », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « croire » et autres expressions similaires (ainsi que d'autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs) sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et les hypothèses de Syndax à la date de ce communiqué de presse. Chacune de ces déclarations prospectives implique des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'avancement, le calendrier, le développement clinique et la portée des essais cliniques, la communication des données cliniques pour les produits candidats de Syndax, le dépôt potentiel d'une BLA d'ici fin 2023 et l'utilisation potentielle de nos produits candidats pour traiter diverses indications de cancer et de maladies fibrotiques. De nombreux facteurs peuvent entraîner des différences entre les attentes actuelles et les résultats réels, notamment : des données de sécurité ou d'efficacité inattendues observées au cours des essais précliniques ou cliniques ; des taux d'activation ou de recrutement de sites d'essais cliniques inférieurs aux prévisions ; des changements dans la concurrence prévue ou existante ; des changements dans l'environnement réglementaire ; l'incapacité des collaborateurs de Syndax à soutenir ou à faire progresser les collaborations ou les produits candidats ; et des litiges inattendus ou d'autres différends. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels de Syndax et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont décrits dans les documents déposés par Syndax auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, y compris dans les sections « Facteurs de risque » qui y figurent. Sauf si la loi l'exige, Syndax n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document pour refléter tout changement dans les attentes, même si de nouvelles informations deviennent disponibles.

