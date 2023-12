13e jour de la grève générale illimitée - La FAE fera le point sur la négociation nationale





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) invite les représentantes et représentants des médias, le lundi 11 décembre 2023, à 11 h, aux bureaux de la FAE, à une conférence de presse lors de laquelle la présidente, Mélanie Hubert, fera le point sur l'état de la négociation nationale.

Aide-mémoire

Quoi : Conférence de presse sur l'état de la négociation nationale



Quand : Lundi 11 décembre 2023, à 11 h



Où : Bureaux de la FAE, au 8550, boul. Pie-IX



Qui : Mélanie Hubert, présidente de la FAE

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 65?500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 3 000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

11 décembre 2023 à 06:33

