Mêlée de presse sur le début des travaux de construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre des Affaires municipales,...





Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Transports et lieutenant du Québec, M. Pablo Rodriguez, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable,...





La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, invitent les représentants des médias à une mêlée de presse concernant le début des travaux de...





La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, ainsi que le...





Aéro Montréal, la grappe aérospatiale québécoise, est fière de dévoiler les résultats du 5e gala des Prix Gilles Demers, un événement prestigieux pensé pour mettre en lumière l'excellence des PME du secteur. Les lauréats ont été révélés à l'occasion...