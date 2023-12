WINSOME PARMI LES PLUS IMPORTANTS PROJETS DE LITHIUM AU QUÉBEC





VAL-D'OR, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Nous sommes fiers de partager les résultats très prometteurs du premier estimé de ressources minérales (ERM) pour notre projet Adina Lithium (Adina), situé dans le secteur d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Ce premier estimé de ressources minérales à 59Mt à 1,12% Li 2 O confirme le potentiel lithinifère exceptionnel de nos titres miniers et confirme la place de Ressources Winsome (Winsome) au classement mondial des joueurs majeurs du lithium.

Cet ERM positionne Winsome au palmarès de l'un des 5 plus importants projets de lithium au Québec, parmi le top 10 en Amérique du Nord, et dans le top 20 au niveau mondial.

"L'annonce de notre premier ERM marque un jalon important pour le projet Adina Lithium et constitue un moment historique pour Ressources Winsome. Il y a un peu plus d'un an, notre premier échantillonnage de reconnaissance a été effectué sur Adina, et depuis, notre équipe d'exploration a accompli l'exploit remarquable de réussir l'annonce d'une des plus importantes ressources lithinifères minérales en Amérique du Nord," commente Chris Evans, directeur général.

Ces résultats obtenus sont le fruit de l'expertise de notre équipe, notamment de notre équipe sur le terrain, qui a su cibler les sites d'intérêt pour la campagne de forage, ainsi que de la précieuse collaboration développée avec la communauté d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

L'annonce de l'ERM est un jalon important, elle ouvre la voie d'autres jalons à venir, dont des études de projet telles que l'évaluation économique préliminaire et l'étude de préfaisabilité lesquelles sont attendues au cours de la deuxième moitié de l'année 2024.

Avec ces excellents résultats, Winsome est bien positionnée pour répondre à la demande mondiale croissante en lithium et est plus déterminée que jamais à jouer un rôle de premier plan dans la stratégie québécoise et canadienne sur les minéraux critiques et stratégiques.

Winsome demeure déterminée à agir dans un esprit de collaboration et de partage avec les communautés locales, ainsi qu'à établir des normes exemplaires pour l'industrie en matière de protection de l'environnement.

Pour en apprendre davantage sur l'estimation de ressources minérales du projet Adina Lithium, consultez l'ASX du 11 décembre, https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/WR1/02752290.pdf.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Winsome Resources (ASX : WR1) est une société d'exploration et de développement axée sur le lithium, basée à Perth, qui possède quatre projets au Québec, Canada. Tous les projets de Winsome - Adina, Cancet, Tilly, Jackpot et Sirmac-Clappier - sont détenus à 100?% par la société. Récemment, la société a acquis 47km2 de claims miniers supplémentaires sur le projet Tilly, situé près d'Adina, et 29 claims miniers sur la propriété Jackpot, immédiatement au nord d'Adina.

Les projets les plus avancés de Winsome - Adina et Cancet - offrent des gîtes de lithium peu profonds à haute teneur et ils sont stratégiquement situés à proximité d'infrastructures et de chaînes d'approvisionnement établies.

En plus de son impressionnant portefeuille de projets de lithium au Québec, Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de césium et de tantale du projet Case Lake de Power Metals Corp (TSXV:PWM) dans l'Est de l'Ontario, ainsi qu'une participation de 19,59 % dans PWM. La société a récemment cédé Decelles and Mazérac, deux projets au stade initial situés près de la ville minière de Val-d'Or au Québec, à PWM en échange d'une augmentation de sa participation.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée qui possède une solide expérience de l'exploration et du développement du lithium, ainsi que de la direction de sociétés cotées à l'ASX. Plus de détails: www.winsomeresources.com.au

SOURCE Ressources Winsome

11 décembre 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :