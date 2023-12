Amsterdam & Partners LLP mandaté par la République démocratique du Congo pour enquêter sur le blanchiment de minerais essentiels





Son Excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, a reçu à Kinshasa des membres du cabinet d'avocats Amsterdam & Partners LLP, auquel le Gouvernement de la RDC a donné mandat de mener des investigations, conformément au droit congolais et au droit international, sur la chaîne d'approvisionnement des minéraux 3T (étain, tungstène et tantale) produits à partir du territoire congolais et exportés illicitement au moyen d?opérations de blanchiment des capitaux à l'échelle internationale.

À l'issue de ses recherches, le cabinet est déterminé à engager au nom de la RDC, le cas échéant, des poursuites judiciaires devant les instances internationales compétentes, à l'encontre des personnes physiques et morales intervenant, volontairement ou involontairement, dans le circuit d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation des produits du pillage des ressources naturelles et minérales d'origine congolaise. En effet, l'ampleur et la durée desdits agissements constituent des facteurs ayant engendré des préjudices indéchiffrables et causé d'indicibles souffrances imposées à des populations civiles à l'échelle des communautés locales concernées. Ils favorisent par ailleurs le cycle perpétuel de violences et de conflits, le travail forcé des enfants, la dévastation de l'environnement et l'enrichissement des milices et groupes terroristes dans la région.

Les observateurs internationaux ont inventorié de nombreux stratagèmes qui servent à cette entreprise massive de blanchiment des capitaux au moyen du commerce illicite des minerais produits à partir du territoire congolais. Ces observateurs ont également mis en évidence la relation de dépendance étroite qui existe entre les auteurs du pillage en question et les grands fabricants des produits électroniques de grande consommation, des téléphones portables aux ordinateurs, en passant par les systèmes automobiles et aéronautiques, ainsi que les infrastructures d'énergie renouvelable.

Robert Amsterdam, associé fondateur d'Amsterdam & Partners LLP considère que « cette activité menée par certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde et qui nuit considérablement à l'avenir du peuple et de l'économie de la RDC a pourtant été ignorée et passée sous silence pendant trop longtemps ». Eu égard à ce qui précède, poursuit-il, « notre cabinet collaborera avec une équipe d'avocats à l'intérieur et à l'extérieur de la RDC, afin de s'attaquer au fléau de la prédation des richesses en ressources du pays, et ce travail servira d'exemple pour l'ensemble des pays du Sud. »

Amsterdam & Partners LLP est un cabinet d'avocats international ayant des bureaux à Londres et à Washington DC. Pour de plus amples informations concernant le cabinet, consultez www.amsterdamandpartners.com.

