Le gouvernement du Canada annonce une nouvelle mesure incitative économique pour réduire les émissions de méthane provenant des bovins de boucherie





GATINEAU, QC, le 10 déc. 2023 /CNW/ - Alors que se déroule la Journée de l'alimentation et de l'agriculture à la COP28, la communauté mondiale assiste à un moment charnière dans l'effort collectif visant à s'attaquer aux défis environnementaux dans le secteur agricole. Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour discuter de solutions durables, il y a un consensus croissant sur le rôle essentiel que joue l'agriculture pour réduire les émissions et favoriser une planète plus durable.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a publié la version préliminaire d'un quatrième protocole dans le cadre du régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada. Ce nouveau projet de protocole, intitulé Réduire les émissions de méthane entérique produites par les bovins de boucherie (protocole REME), incitera les agriculteurs à mettre en oeuvre des changements qui réduiront les émissions de méthane entérique provenant de leurs exploitations de bovins de boucherie en leur donnant la possibilité de générer des crédits compensatoires qu'ils pourront vendre.

Le méthane est produit au cours du processus naturel de digestion des vaches et est libéré dans l'air lorsque les vaches éructent. C'est ce que l'on appelle une émission de méthane entérique. Le protocole REME encouragera les fermes d'élevage de bovins de boucherie à réduire leurs émissions de méthane entérique en améliorant le régime alimentaire et la gestion des animaux, ainsi que d'autres stratégies qui contribueront plus efficacement à la croissance des animaux. Chaque crédit représente une tonne de réductions d'émissions. Des crédits peuvent être vendus à des installations qui les utiliseront pour respecter leurs obligations en matière de réduction des émissions ou à d'autres entreprises pour respecter leurs engagements en matière d'économie à faibles émissions de carbone. Cela signifie moins d'émissions de méthane et plus de possibilités financières pour les agriculteurs canadiens.

Pour s'assurer que le protocole de crédits compensatoires sera une solution pratique permettant aux agriculteurs de tirer des revenus des réductions d'émissions, le gouvernement du Canada a élaboré le protocole REME avec l'aide d'experts techniques du secteur agricole. De plus, le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires qui ont fait preuve de leadership en matière d'action environnementale agricole afin d'intégrer leurs pratiques exemplaires et de tirer parti de leur expérience. Par exemple, le projet du protocole REME s'est inspiré du protocole de crédits compensatoires de l'Alberta relativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bovins gras.

Le protocole REME n'est que l'une des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour contribuer à la décarbonation du secteur agricole. Le mois dernier, Agriculture et Agroalimentaire Canada a annoncé un investissement de 12 millions de dollars dans le Défi de réduction du méthane agricole. Le Défi accorde des fonds aux innovateurs qui font progresser les pratiques, les technologies et les processus abordables et évolutifs conçus pour réduire les émissions de méthane entérique produites par les bovins.

Le gouvernement du Canada sollicite les commentaires des intervenants sur le projet de protocole REME. Les parties intéressées sont invitées à transmettre leurs commentaires par courriel d'ici le 6 février 2024. La publication de la version définitive du protocole est prévue à l'été 2024, lorsque les agriculteurs pourront commencer à inscrire leurs projets au régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (GES). Pour de plus amples renseignements sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les GES, les activités admissibles et la façon de soumettre une demande d'inscription de projet de crédits compensatoires, veuillez consulter la page Canada.ca.

« Les agriculteurs canadiens sont devenus des champions de première ligne de la lutte contre les changements climatiques en exploitant le pouvoir de l'agriculture durable. Le plus récent projet de protocole dans le cadre du régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre porte non seulement sur les gaz à effet de serre d'origine agricole, mais il procurera également un avantage financier pour les agriculteurs canadiens. Il s'agit d'une occasion pour les agriculteurs de mettre en oeuvre des solutions pratiques pour réduire les émissions de méthane agricole, générer des revenus et assurer un avenir plus vert pour tous. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les agriculteurs et les éleveurs canadiens sont très soucieux de l'environnement et veulent faire partie de la solution aux changements climatiques. Cette initiative permettrait à nos éleveurs de bénéficier des réductions d'émissions de méthane qu'ils réalisent auprès de leurs troupeaux - c'est une victoire pour eux et pour l'environnement. En collaborant avec le secteur, nous pouvons stimuler la croissance économique, maintenir la compétitivité du secteur et remettre plus d'argent dans les poches de nos agriculteurs, tout en luttant contre les changements climatiques. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

En 2021, l'agriculture était responsable de 31 p. 100 des émissions totales de méthane du Canada, la majorité provenant de la fermentation entérique produite par les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Le méthane est produit au cours du processus naturel de digestion des vaches et est libéré dans l'air lorsque les vaches éructent. C'est ce que l'on appelle une émission de méthane entérique.

Le régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada offre une mesure incitative aux agriculteurs, aux municipalités, aux communautés autochtones, aux forestiers et à d'autres promoteurs de projets dans des secteurs comme l'agriculture, la gestion des déchets, l'exploitation forestière et les technologies de pointe, afin qu'ils exécutent au pays des projets qui réduisent les gaz à effet de serre responsables des changements climatiques.

Le protocole REME s'appuie sur la série de protocoles existants publiés depuis le lancement du régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre. Le régime de crédits compensatoires fait partie des nombreuses mesures prises par le Canada pour réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre de 40 à 45 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et répond à un engagement pris dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada.

Le Défi de réduction du méthane agricole s'appuie sur les mesures prises par le gouvernement du Canada pour réduire les émissions de méthane dans le cadre de la stratégie canadienne sur le méthane, en appui à l'engagement mondial sur le méthane, du Plan de réduction des émissions pour 2030 et de la Stratégie pour une agriculture durable.

pour réduire les émissions de méthane dans le cadre de la stratégie canadienne sur le méthane, en appui à l'engagement mondial sur le méthane, du Plan de réduction des émissions pour 2030 et de la Stratégie pour une agriculture durable. Le 4 décembre 2023, Environnement et Changement climatique Canada a publié un règlement renforcé sur le méthane provenant du secteur pétrolier et gazier afin de réduire les émissions de ce puissant gaz à effet de serre. Le projet de règlement sur le méthane réduira les émissions cumulatives de 217 mégatonnes (équivalent en dioxyde de carbone) entre 2027 et 2040. Il aura aussi des retombées sociales et économiques positives d'une valeur de 12,4 milliards de dollars en raison des dommages évités à l'échelle mondiale.

